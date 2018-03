Die 100 Stunden Chance – tolle Back on Track Produkte zu gewinnen!

Zusammen mit Back on Track laden wir zum Vor-Ostereiersuchen ein und versprechen: Was wir hier versteckt haben, ist viel besser als Schokolade! 😉

Der Frühling ist da, die ersten Sonnenstrahlen kommen raus und für uns Reiter beginnt die Turnier- und Ausreitsaison. Passend zum Thema „gut gekleidet und optimal geschützt“ verlosen wir in den nächsten 100 Stunden zwei tolle Back on Track Produkte.

Back on Track arbeitet mit innovativen Textilprodukten, die durch eingeschmolzene Keramikpartikel den wohltuenden Effekt von infrarotem Licht erzeugen, indem die eigene Körperwärme reflektiert wird. Dieser Keramikstoff nennt sich Welltex. Muskelverspannungen können reduziert, die Durchblutung erhöht und Genesungsprozesse unterstützt werden.

Die Reithelme von Back on Track sind mit dem innovativem MIPS System ausgestattet. MIPS ahmt das eigene Schutzsystem des Gehirns nach- mit einer einzigartigen und reibungsarmen Schicht zwischen Kopf und Helm. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass MIPS einen Teil der Energie, die durch einen Sturz entsteht, verringert.

Passend zu Ostern, haben wir für Sie keine Eier sondern Produkte versteckt. Schauen Sie sich das Bild genau an und benennen Sie uns alle Produkte die Sie finden können. Es sind 13 mögliche Produkte zu entdecken, von denen Sie sich dann zwei aussuchen können in einem Wert von maximal 250 €. Teilen Sie uns außerdem die gewünschte Größe und Farbe mit. Für nähere Produktinformationen besuchen Sie gerne folgende Homepage https://backontrack.com/de/. Alle weiteren Neuheiten und aktuellen News finden Sie ebenfalls jederzeit über Facebook oder Instagram.

Wir verlosen zwei Back on Track Produkte im Wert von maximal 250 €! Die Teilnahme ist ganz einfach: Schauen Sie sich das Foto über diesem Beitrag genau an, suchen Sie 13 Back on Track-Produkte, füllen Sie dann das Gewinnspielformular aus, absenden, Daumen drücken!

St.GEORG GRATIS LESEN! Schnell, aktuell und auf einen Blick wissen, was Sache ist! Das bietet der

St.GEORG Newsletter. Jetzt abonnieren und Sie erhalten eine Ausgabe

St.GEORG als ePaper gratis - zum immer und überall lesen. Heft digital lesen Abonnieren