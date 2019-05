Die 100-Stunden-Chance: Umfangreiches Produktpaket von Blue Hors

Ein breites Produktspektrum rund um das Wohlergehen des Pferdes aus Dänemark: Blue Hors ist ein dänisches Reitsportzentrum mit internationalen Erfolgen in Sport & Zucht sowie einer eigenen Produktlinie.

Für alle Pferderassen und Disziplinen im Pferdesport geeignet, bietet Blue Hors ein breites Spektrum an Pferdepflegeprodukten und Zusatzfutter. Die Produktpalette lässt sich in fünf Kategorien gliedern: Nerven & Energie, Ergänzungsfutter, Gesundheit, Pferde- und Lederpflege. Alle Produkte sind seit vielen Jahren im täglichen Einsatz bei Blue Hors in Dänemark.

Das folgende Produktpaket hat einen Gesamtwert von ca. 106 Euro und enthält:

Garlic & Honey (NEU) – eine wohlschmeckende Kombination für Vitalität und Wohlbefinden aus Knoblauch, Honig & Vitamin CB

Express Zero (NEU) – zuckerfreies Vitamin B in flüssiger Form für Pferde im Fellwechsel oder im hartem Training

Hoof Cream – qualitativ hochwertige Hufcreme aus Irland, die die Glasurschicht des Hufes pflegt und sich sehr gut als Kronrandsalbe eignet

Aloe Vera Gel – aus ökologischer Aloe Vera Saft, geeignet z.B. für die Anwendung bei Juckreiz, Brennen, auf Wunden, Rissen, Insektenstichen

Eye Clean – milde und effektive Reinigung der Augen, Augenlieder und des übrigen Augenbereichs, Verringert das Risiko für Augenentzündungen und das Verkleben der Augen

Wir verlosen jetzt unter allen St.GEORG-Lesern insgesamt drei dieser tollen Produktpakete!

Um gewinnen zu können, müsst Ihr einfach folgende Gewinnfrage beantworten:

Wie viel % reiner, ökologischer Aloe Vera Saft ist in unserem Blue Hors Aloe Vera Gel? (Tipp: Die Auflösung findet Ihr unter bluehors.de und dann einfach im unten stehenden Formular richtig ankreuzen.)

Los gehts, die 100 Stunden laufen – Viel Glück!

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wenn der Gewinn von unserem Gewinnspielpartner direkt verschickt wird, werden die Daten der Gewinner zum Zweck der Gewinnversendung an diesen weitergeleitet. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind jederzeit einsehbar.