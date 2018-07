Karten für das CHI Donaueschingen zu gewinnen!

Beim CHI Donaueschingen gibt es vier Tage lang Spitzensport – Dieses Jahr erstmals in FÜNF Disziplinen!

Das CHI Donaueschingen ist die Verbindung von bester Unterhaltung und internationalem Spitzensport – mit Tradition! Dieses Jahr findet das CHI Donaueschingen vom 16. – 19. August 2018 schon zum 62. Mal statt und bietet Spitzensport und Vielfalt.

Den Auftakt am Donnerstag gibt eine Geländeprüfung und die gefolgt wird von internationale Spring- und Dressurprüfungen, dem Deutschen Fahr-Derby für Pferdevierspänner, kombinierten Fahrprüfungen für Ponyvierspänner und Polosport im Schlosspark.

Das CHI Donaueschingen bietet eine einzigartige Atmosphäre mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm, das beispielsweise schon am Donnerstag mit dem großen Festumzug startet. Dazu kommen auch kulinarische Highlights wie beim „Brunch unter Freunden“ und auch für die Kids ist gesorgt, denn es wartet das NaturEnergie Kinderland.

Wir verlosen 3 x 2 Karten für den großen Eröffnungstag am Donnerstag den 16.08.2018 und zusätzlich noch einmal 5 x 2 Karten für den Final-Sonntag am 19.08.2018.

Mitmachen ist ganz einfach:

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail.

3. Jetzt sind Sie in unserem Lostopf um die CHI-Eintrittskarten.

4. Daumen drücken nicht vergessen!

5. Die Gewinner werden nach Ablauf des Gewinnspiels per E-Mail von uns benachrichtigt und die Karten direkt verschickt.

Teilnahmeschluss für die Donnerstagskarten ist der 10.08.2018 und für die Sonntagskarten der 13.08.2018 – Viel Glück beim Mitmachen!

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind jederzeit einsehbar.