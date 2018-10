Zu gewinnen: Donnerhall Tuch aus Seide und Schal mit Cashmere

Um den Ausnahmehengst Donnerhall zu ehren hat Ulrike Gräfin von Walderdorff in enger Zusammenarbeit mit der Künstlerin Britta Arends-Weinrich ein außergewöhnliches Tuch designt.

Der Oldenburger Hengst Donnerhall ist auch heute noch durch seine erfolgreichen Nachkommen in der ganzen Welt vertreten. Die größten Erfolge hat Ulrike Gräfin von Walderdorff auf reiner Seide verewigt.

Donnerhall – Das Tuch zum Hengst

Das „Tuch zum Hengst“ ist 90 x 90 cm groß und zeigt Donnerhall unter seinem Ausbilder Herbert Rehbein. Das Motiv wird umrahmt von 121 in Deutschland gekörten Hengsten, die im HB I eingetragen sind. Ebenfalls zu finden sind die jeweiligen Abstammungen und die Züchter sowie Championate. Die EM, WM, Olympia und die Erfolge der Donnerhall Abkömmlinge von 2008 – 2013, einschließlich der Parareiter komplettieren das Bild.

Donnerhall – Das Tuch der Champions

Mit dem zweiten „Tuch der Champions“, das ebenfalls wieder aus reiner Seide in einem Format von 90 x 90 cm gestaltet wurde, ehrt Gräfin von Walderdorff neben den Züchtern auch die Verbände, deren Brände den Ruf der berühmten D-Linie mitbegründet haben.

Ein Kopfportrait des Hengstes Donnerhall, eingerahmt von einem Lorbeerkranz, als Zeichen des Siegers steht als Hauptmotiv in der Mitte und direkt darunter ist die Abstammungstafel bis in die zweite Generation zu finden. Das Motiv stammt aus dem Donnerhall-Zimmer des irischen Herrenhauses auf Artramon. Auch hier finden sich Championatsschauplätze, mit den verschiedenen Bränden der gekörten Hengste und der Championatspferde sowie weitere Brände. Ganz außen sind die vier großen deutschen Brände jeweils mit einem ihrer berühmtesten Nachkommen dargestellt: OLD (Don Schufro), HANN (De Niro), WESTF (Damon Hill), HOLST (Dolany).

Der Donnerhall Schal

Der Donnerhall Schal bringt ein drittes, frisches Design mit, ist mit 10% Cashmere in 90% Modal eingearbeitet und hat eine Größe von 214 x 70cm. (Im oberen Bild ganz links zu sehen)

Mitmachen ist ganz einfach:

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter. Wählen Sie dabei aus, was Sie gewinnen möchten.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail.

3. Jetzt sind Sie in unserem Lostopf um die außergewöhnlichen beiden Donnerhall Tücher und den Donnerhall Schal.

4. Daumen drücken nicht vergessen!

5. Den Gewinnern wird nach Ablauf des Gewinnspiels der Gewinn direkt von unserem Gewinnspielpartner zugeschickt.

Teilnahmeschluss ist der 18.11.2018 – Viel Glück!

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind jederzeit einsehbar. Da der Gewinn von unserem Gewinnspielpartner Spirit of Artramon direkt verschickt wird, werden die Daten der Gewinner zum Zweck der Gewinnversendung weitergeleitet.