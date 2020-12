Im eleganten Gewand: Die Equidenpass-Mappe von Edles Ross

Wer im neuen Ostwind-Kinofilm (Kinostart im März 2021) genau hinguckt, entdeckt sie sogar auf der Leinwand: die exklusive Equidenpass-Mappe von Edles Ross. Wir verlosen zwei Exemplare!

Aus weichem Rindsleder in Deutschland handgefertigt, bietet die Equidenpass.Mappe je nach Ausführung Platz für bis zu sieben Pferdepässe. Die Vorderseite schmückt ein individueller Schriftzug, die Innenseite ist wahlweise in blauem oder orangenem Leder ausgekleidet und besitzt zwei Fächer für alles, was man unterwegs so braucht – vom Führerschein bis zum USB-Stick mit der Kürmusik. Die Vorderseite kann außerdem mit einem individuellen Schriftzug personalisiert werden.

Wir verlosen zwei Equidenpass-Mappen in braunem Leder mit Personalisierung im Wert von jeweils 140 Euro. Teilnahmeschluss ist der 20. Januar 2021.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.edles-ross.de

