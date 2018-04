Ehrenkarten für Pferd International zu gewinnen

Wir verlosen 5×2 Ehrenkarten für Pferd International in München-Riem.

Vom 10. bis 13. Mai 2018 trifft sich in München-Riem auf der Pferd International die Dressurelite in der CDI5*-Tour. Im Springen wird international auch auf Dreisterne-Niveau geritten. Sie haben noch keine Eintrittskarten? Dann können Sie jetzt bei uns 5×2 Ehrenkarten gewinnen. Das bedeutet in dem Fall, dass Sie sich einen Tag frei aussuchen können, an dem Sie das Turnier besuchen möchten.

Teilnahmeschluss ist der 30. April 2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Barauszahlung nicht möglich.