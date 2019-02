Fellwechselhelfer von fellschön zu gewinnen

Nicht mehr lange, dann steht der Frühling vor der Tür und mit ihm der Fellwechsel. Der Fellwechselhelfer soll dabei ein haariges Chaos in Bürsten und Putzbox verhindern.

fellschön: DIE Bürste für den Fellwechsel entfernt sanft sämtliche lose Winterfellhaare. In der Bürste bleiben keine Haare hängen – ein innovatives Fellpflegeprodukt. Gemacht von Pferdemenschen für Pferdemenschen, aus Überzeugung.

Diese „fellschön“-Bürsten werden im Hohen Odenwald hergestellt und zwar in reiner Handarbeit. Gesägt wird dort in der Werkstatt aus heimischen Hölzern, geschliffen, gebrannt, geölt… jede Bürste ein handgefertigtes Unikat mit dem Ziel jahrelangen Nutzen und Freude zu haben. Dabei ist der Fellwechselhelfer einfach und effektiv in der Anwendung.

Wir verlosen drei mal je einen Fellwechselhelfer in der Farbe stein-grau!

Teilnehmen ist ganz einfach:

1. Unten stehendes Formular ausfüllen und zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter abonnieren.

2. Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail bestätigen.

3. Jetzt sind Sie in unserem Lostopf um die drei Fellwechselhelfer in der Farbe stein-grau.

4. Daumendrücken nicht vergessen!

5. Den Gewinnern wird nach Ablauf des Gewinnspiels der Gewinn direkt zugeschickt.

Teilnahmeschluss ist der 24.03.2019 – Viel Glück!

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind jederzeit einsehbar.