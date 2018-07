Jetzt gewinnen: Übungsposter „Fit aufs Pferd“

Fit auf’s Pferd! Mit dem Spannungstraining

Ein Reiter sollte sein Pferd jederzeit führen und kontrollieren können. Oft sind kleinste Bewegungen entscheidend um die richtigen Hilfen geben zu können oder das Pferd mit neuen Aufgaben vertraut zu machen.

Die Voraussetzung dafür ist ein guter körperlicher Zustand des Reiters. Mit dem Spannungstraining lässt sich das eigene Fitness-Level verbessern, da alle Übungen aus einer Kombination von Haltekraft und fokussierter Bewegung bestehen. Eine Situation, die sich vielfach in der Beziehung zwischen Pferd und Reiter während des Trainings widerspiegelt.

Maße:DIN A1 (594 x 841mm), Papier:170g/qm, hochwertiger Qualitätsdruck, glänzend, Preis 10,95 Euro exklusiv beim sportartverlag.

Wir verlosen unter allen teilnehmenden St.GEORG-Lesern drei Übungsposter!

Mitmachen ist ganz einfach:

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail.

3. Jetzt sind Sie in unserem Lostopf um die Fit aufs Pferd Übungsposter.

4. Daumen drücken nicht vergessen!

5. Die drei Gewinner werden nach Ablauf des Gewinnspiels per E-Mail von uns benachrichtigt.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind jederzeit einsehbar.

Teilnahmeschluss ist der 31.08.2018 – Viel Glück beim Mitmachen!