Gewinnen Sie Karten für den Geländetag der Marbacher Vielseitigkeit!

Vom 10. bis 13. Mai heißt das Haupt- und Landgestüt Marbach wieder einige der besten Vielseitigkeitsreiter der Welt auf der Alb willkommen. Und Sie auch! Wir verlosen 3×2 Eintrittskarten inklusive Geländeführung für den Samstag, dem Geländetag. Und das erwartet Sie …

Marbach ist das erste Saisonhighlight des Jahres im Vielseitigkeitskalender. Beim CIC3* entscheidet sich, wer Deutschlands Berufsreiterchampion im Busch wird. Außerdem ist Marbach eine Station des U25-Förderpreises, Austragungsort einer internationalen Zwei-Sterne-Pony-Prüfung mit Alpencup, Meisterschaft der Reiter aus dem Ländle und – ganz neu – Gastgeber eines Nationenpreises für Junioren. In Kurzform: Marbach bietet einen CIC3*, einen CCIP2*, einen CCI1* und einen CIC1*.

Der Nationenpreis der Junioren wird im Rahmen des CCI1* ausgetragen. Ein noch recht neues Format übrigens, wie der verantwortliche Parcourschef Gerd Haiber erklärt. Er ist sich sicher: „Dieser Nationenpreis für Reiter bis 18 Jahre macht das Turnier für den Nachwuchs noch attraktiver!“

Parcoursbau mit Liebe zur Natur

Gerd Haiber baut seit 20 Jahren die Vielseitigkeitsstrecken in Marbach. Und jedes Jahr wieder gelingt es ihm, nicht nur sportliche Fragen zu stellen, sondern auch ästhetische Antworten zu geben. Denn Haiber ist keiner, der sich damit zufrieden gibt, ein transportables Hindernis auf eine Wiese zu stellen. Er will modernen Geländebau mit der Eingliederung in die wunderbare Natur auf der Alb verbinden. Dafür stehen seine Kurse.

Aktuell werden 20 neue Hindernisse gebaut. Eines davon ist ein ganz besonderes: Sturmtief Friederike hatte auch Marbach nicht verschont und einige Bäume entwurzelt. Einer davon soll nun Teil der Strecke werden.

Sie wollen am Geländetag in Marbach dabei sein? Wir bieten Ihnen die Chance dazu und verlosen 3 x 2 Eintrittskarten für Samstag – und packen noch eine Geländeführung oben drauf.

Alle Infos über das Turnier finden Sie hier: www.eventing-marbach.de.

Einfach das Gewinnspielformular ausfüllen und dann geht’s los. Einsendeschluss ist der 30. April. Viel Glück!