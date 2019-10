Gewinnspiel: Ab zum AGRAVIS-Cup nach Oldenburg!

Vom 31. Oktober bis 3. November 2019 wird in den Oldenburger Weser-Ems-Hallen wieder lautes Hufgeklapper ertönen. Beim AGRAVIS-Cup treffen Sport, Show und Shopping aufeinander. Wir verlosen Eintrittskarten für alle Tage!

Internationaler Spitzensport in Dressur und Springen, aber auch Prüfungen für Nachwuchstalente und die Reiter aus der Region stehen beim diesjährigen Agravis-Cup in Oldenburg auf dem Programm. Der Gala-Abend mit Show am Samstag bietet Unterhaltung für die ganze Familie. Zudem laden zahlreiche Aussteller zu einer ausgiebigen Shopping-Tour in den Weser-Ems-Hallen ein.

Das sportliche Geschehen

Am Donnerstag eröffnen die U25-Dressurreiter das Turnier, danach gehen die Nachwuchspferde in der Einlaufprüfung des Louisdor-Preises und die Amateur-Springgreiter an den Start. Am Abend ist dann das Publikum gefragt, wenn es gilt die Siegerkür der Vereinsmannschaften zu bestimmten. Höhepunkte am Freitag sind zum einen der Grand Prix in der Dressur, zum anderen der Preis der Oldenburger Wirtschaft im Springen. Außerdem fällt die Entscheidung, welches Paar das begehrte Ticket für das Finale im Louisdor-Preis lösen kann.

Am Samstag geht es dann mit dem Grand Prix Special, internationalen Springprüfungen und dem Finale der Youngster-Tour nahtlos weiter. Krönender Abschluss am Sonntag sind Grand Prix Kür und der Große Preis von Oldenburg. Das gesamte Programm finden Sie hier.

Wie verlosen jeweils 2×2 Karten für alle Tage. Am Freitag und Samstag gelten die Eintrittskarten für die Tagesveranstaltungen, am Donnerstag und Sonntag für den ganzen Tag. Teilnahmeschluss ist der 21. Oktober 2019.

Weitere Informationen zum AGRAVIS-Cup Oldenburg gibt es hier.

So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen:

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail. Wenn Sie unseren Newsletter bereits abonniert haben, bekommen Sie keine separate Bestätigungs-E-Mail.

3. Der Eintrittskarten werden im Anschluss per Post an die Gewinner verschickt.



