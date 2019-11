Gewinnspiel: Ab zur Pferd & Jagd und zur Nacht der Pferde!

Vom 5. bis 8. Dezember findet in Hannover die Pferd & Jagd statt, Europas größte Messe für Reiter, Jäger, Angler und Outdoor-Fans. Zu den Höhepunkten zählt auch die „Nacht der Pferde“. Wer dabei sein möchte, hat Glück: Wir verlosen Messetickets und Karten für die Show!

Hannovers Messehallen sind vom 5. bis 8. Dezember wieder Schauplatz für die Messe Pferd & Jagd! Rund 1000 Aussteller laden zum Shoppen ein, außerdem warten zahlreiche Wettbewerbe, Vorführungen sowie die beliebten Gala-Veranstaltungen „Nacht der Pferde“ und „MiMaMo“ auf die Besucher.

Die Pferd & Jagd richtet sich an Sport- und Freizeitreiter, Stallanlagenbesitzer, Züchter, Ausbilder, Pferde-Fans und alle, die es werden wollen. In der Halle 26 dreht sich alles um die Themen Pferdegesundheit, Haltung, Fütterung, Ausbildung, Transport, Weidepflege und Betriebsführung. Renommierte Referenten geben dort Einblicke in ihre Ausbildungsmethoden, zu den Highlights der Halle zählt außerdem das neue Pferd & Jagd Gesundheits-Forum, in dem Fragen zu Wohlbefinden und Gesundheit von Pferd und Reiter beantwortet werden.

Im großen Hallenkomplex 16/17 finden die Besucher die Manège Baroque, das Islandpferde-Dorf und einen großen Bereich für Nachwuchsreiter. „Kinder aufs Pferd“ – so lautet das Motto. Unter anderem informiert der Pferdesportverband Hannover (PSVH) über Möglichkeiten von Reitbeteiligungen, Unterbringung oder Kauf. Eine perfekte Anlaufstelle für alle, die sich vielleicht bald ein eigenes Pferd anschaffen wollen!

Zu den absoluten Messe-Highlights gehören auch in diesem Jahr die Nacht der Pferde am 6. und 7. Dezember sowie die Kinder-Pferde-Pony-Show MiMaMo, für die wir hier einen Familientisch verlosen. Die Nacht der Pferde begeistert Jahr für Jahr zahlreiche Zuschauer. Zu den Top-Acts in diesem Jahr gehören Superstar Lorenzo aus Frankreich, die beliebten Islandpferde und die Brüsewitz-Brüder. Der Franzose Laurent Jahan sorgt mit seiner Comedy-Nummer mit Pferden und Eseln für reichlich Lachtränen bei den Zuschauern. Action gibt es beim Dog Agilty!

Wir verlosen 10 x 2 Karten für die Messe Pferd & Jagd, die Sie an einem Tag ihrer Wahl einlösen können. Außerdem können Sie 3 x 2 Tickets für die Nacht der Pferde am Freitag, 6. Dezember gewinnen. Teilnahmeschluss ist der 1. Dezember 2019.



Die Messe ist vom 5. bis 8. Dezember täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Nacht der Pferde findet am 6. und 7. Dezember im Rahmen der Pferd & Jagd, Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Alle Infos finden Sie unter: www.pferd-und-jagd-messe.de

