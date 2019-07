Gewinnspiel: Das Pferdesporterlebnis in Donaueschingen

Der CHI Donaueschingen lockt vom 15. bis zum 18. August Jung und Alt in den Fürstlich Fürstenbergischen Schlosspark. Wer sich Spitzensport, eine vielseitige Ausstellungswelt und ein außergewöhnliches Ambiente nicht entgehen lassen möchte, ist hier genau richtig! Wir verlosen 5 x 2 Karten für Donnerstag und 15 x 2 Karten für Sonntag.

Von Donnerstag bis Sonntag wird im baden-württembergischen Donaueschingen Spitzensport in den Disziplinen Springen, Dressur, Vielseitigkeit und Gespannfahren geboten. Besonderes Highlight sind in diesem Jahr die Europameisterschaften im Vierspänner-Fahren. Die Teilnehmer werden am Donnerstag ein Warm-Up auf dem Platz fahren, bei dem alle Gespanne einzeln vorgestellt werden. Am Abend werden sie dann feierlich in der Stadt präsentiert und finden sich zu einem festlichen Empfang in den Donauhallen zusammen. Ab Freitag beginnen die Wertungsprüfungen, die Dressurprüfung ist die Erste. Samstag findet die Gelände-/Marathonfahrt statt, welche durch den kompletten Fürstlich Fürstenbergischen Schlosspark führt. Am Sonntag entscheidet sich in der dritten Wertungsprüfung, dem Hindernisfahren, wer Europameister 2019 wird.

Auch in den anderen Disziplinen wird ein abwechslungsreiches Programm geboten: Geländeprüfungen, internationale Springprüfungen und im Viereck Grand Prix und Grand Prix Spécial.

Der CHI Donaueschingen ist ein Treffpunkt für die ganze Familie. Er bietet die perfekte Mischung aus Spitzenpferdesport, Ausstellungen und Kinderprogramm, sodass ein Eventerlebnis entsteht, das sich niemand entgehen lassen sollte.

Alle Informationen gibt es hier: https://www.escon-marketing.de

Wir verlosen 5 x 2 Eintrittskarten für Donnerstag, den 15. August 2019 und 15 x 2 Eintrittskarten für Sonntag, den 18. August 2019. Teilnahmeschluss ist der 31. Juli 2019.

