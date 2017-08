Gewinnspiel N&N Horse Design – Bandagenset

Praktisch soll es sein und für die überwiegend weibliche Reiterschaft auch noch schick: das Equipment für Pferd und Reiter(in). Farblich aufeinander abgestimmt verlosen wir drei Bandagensets.

Reithose, Schabracke, Bandagen und Bandagen-Unterlagen – alles farblich aufeinander abgestimmt. Heute kein seltener Anblick mehr in Deutschlands Reithallen. Das Problem: oft sind es die immer gleichen Hersteller, die die Trends auf den Markt bringen. Warum sollte es im Reitsport anders als bei normalen Klamotten sein?! Das Problem hat auch N&N gesehen und daraus eine Idee bzw. ihre Firma entwickelt. New & Nice, ihr Firmenname, kleine Auflage, dafür ständig wechselnde Kollektionen, ihre Idee. Die Produkte innerhalb ihrer Kollektionen sind aufeinander abgestimmt, aber die Auflage ist nur sehr klein. Wenn sie ausverkauft ist, gibt es statt einem Release eine neue Kollektion. Damit will N&N verhindern, dass alle immer die gleichen Klamotten tragen. Eine Knappheit wird erzeugt, die die Marke umso interessanter macht.

Wir verlosen drei Sets aus je vier Bandagen und vier Sets. Teilnahmeschluss ist 20. September 2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Barauszahlung ebenso.