Gewinnspiel: Schlemmen & Sport beim Polopicknick in Münster

Profis, Promis, Picknick und Pferdestärken erwarten die Besucher des Polopicknicks, das am 27. und 28. Juli – jeweils ab 12 Uhr – zum bereits 16. Mal am Hugerlandshofweg in Münster-Handorf ausgetragen wird. Was 2004 als Event für Freunde begann, hat sich mittlerweile zu einem der schönsten und am besten besuchten Poloturniere Europas gemausert. „Wir freuen uns, dass wir mit unserer Mission, Polo das Image von Glanz & Glamour abzunehmen, auf dem richtigen Weg sind“, so die Veranstalter Rhea Gutperle und Sebastian Schneberger.

Champagner & Currywurst

Den rasanten Sport, bei dem der Ball Geschwindigkeiten von bis zu 250 km/h erreichen kann, von Picknickdecke, Klapp- oder Liegestuhl aus in entspannter Beachclub-Atmosphäre erleben und dabei sein eigenes Picknick verzehren – das gibt es nur in Münster beim Polopicknick. „Bring your own“ lautet das Credo des Events. Dazu wartet auch ein umfangreiches Rahmenprogramm auf die Gäste. Die Erlöse kommen einer lokalen karitativen Organisation zugute.

Und wer statt Picknick doch Currywurst oder gar Austern und Champagner probieren möchte, dem sei auch das gegönnt. „Ein bisschen Klischee muss naürlich sein“, lacht Sebastian Schneberger. „Uns Polospieler trifft man aber eher an der Biertheke!“

Wer Polo erlebt, der ist fasziniert: Geschwindigkeit, Geschicklichkeit, Goals und Galopp machen den ältesten Mannschaftssport der Welt aus. „Polo ist für Techniker, Taktiker und Kämpfer. Wir steigen in weißen Jeans aufs Pferd und kommen mit dreckigen zurück. Je weniger Weiß noch an der Hose zu sehen ist, desto geiler war das Match“, verrät Schneberger, der auch als Spieler ins Geschehen eingreifen wird. Acht Teams – bestückt mit vielen Weltklassespielern, so auch dem amtierenden Weltmeister Valentin Novillo Astrada – kämpfen beim Polopicknick im K.O.-System um den Sieg.

Wir verlosen 5 x 2 Tageskarten für den Samstag, 27. Juli 2019. Teilnahmeschluss ist der 21. Juli 2019.



Die Tickets sind bei Ticketmaster erhältlich, Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt. Alle Informationen gibt es hier: www.polopicknick.de

So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen:

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail. Wenn Sie unseren Newsletter bereits abonniert haben, bekommen Sie keine separate Bestätigungs-E-Mail.

3. Die werden im Anschluss per E-Mail oder telefonisch benachrichtigt.



TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wenn der Gewinn von unseren Gewinnspielpartnern direkt verschickt wird, werden die Daten der Gewinner zum Zweck der Gewinnversendung an diese weitergeleitet. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind jederzeit einsehbar.