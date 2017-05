Gewinnspiel: Training für den Turnierhund zu gewinnen

Sie bekommen schon Bauchschmerzen, wenn Sie nur ans Turnier denken?! Überlegen, den Hund besser bei Freunden zu parken, statt ihn mitzunehmen, weil er jeden anderen Vierbeiner anbellt? Wir verlosen ein Training für Hund und Mensch

Der Wecker klingelt früh, die anstehenden Prüfungen verlangen höchste Konzentration und so ein Turniertag ist in der Regel lang, mitunter sehr lang. Als Reiter reagiert man sensibel auf die Stimmung des Pferdes an so einem Tag. Ist es gut drauf und leistungsbereit? Zur Belastung wird es, wenn der geliebte Vierbeiner, der eigentlich als braver Turnierhund fungieren soll, zur Nervensäge wird.

Doch kein Turnierhund?

Es könnte alles so schön sein, mit Hund auf dem Turnier. Aber Ihr Hund neigt dazu, vorbeigaloppierende Pferde anzubellen? Oder kann nicht für ein paar Minuten im Auto warten, während Sie das Pferd zur Prüfung fertigmachen? Nach der Prüfung entspannt Bratwurst und Pommes essen zu gehen, wird zur Zerreißprobe für Ihre Nerven, weil der Hund erst an der Leine zieht und dann auch noch jeden Hund anknurrt, der ihm auf drei Meter zu nahe kommt? Für die meisten hundebesitzenden Turnierreiter gibt es da nur eine Lösung: Der Hund wird bei Freunden oder der Familie geparkt und darf nicht mehr mit aufs Turnier. Wir wollen das ändern und verlosen ein Turnier-Hundetraining.

Training mit Vet-Concept

In Kooperation mit Vet-Concept verlosen wir ein Training mit Ihrem Hund oder Ihren Hunden direkt auf einem Turnier. Begleitet wird das Training von einem Filmteam sowie St.GEORG. Wichtig: Das Training wird im Rahmen des Dressurturniers in Bad Segeberg (7. bis 9. Juli) stattfinden. Zusätzlich zu dem Training bekommen Sie eine Abschwitzdecke und einen Gutschein für Vet-Concept-Hundefutter.

Bewerbung

Sie wollen ein Training gewinnen? Dann bewerben Sie sich bis zum 10. Juni 2017 auf redaktion@st-georg.de unter dem Stichwort: Turnierhund. Stellen Sie sich und Ihren Hund oder Ihre Hunde gerne in ein paar Sätzen vor. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

