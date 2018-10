Jetzt Karten für die Hund & Pferd Messe gewinnen!

Vom 16.-18. November 2018 ist es soweit: in den Dortmunder Westfalenhallen dreht sich alles um Hunde und Pferde. Ein buntes, volles Programm wird den Hunde- und Pferdefreunden geboten.

Die Hund & Pferd kombiniert die größte Hundeausstellung Deutschlands mit einer großen Pferdemesse. Bei einem vielfältigen Programm mit rund 370 Pferden und 10.000 Hunden wird das Publikum in Atem gehalten: Rassepräsentationen, Show-Programm, Ausbildungs-Demos und Interaktives, laden ein mit viel Spaß dabei zu sein. An den über 240 Verkaufsständen gibt es zu besonderen Messepreisen alles was das Hunde- und Pferdehalter-Herz begehrt.

Von Freiheitsdressur über Stuntreiterei bis zum Reitbegleithund

In seiner Heimat ist Pierre Fleury mit seinen Highland Ponys in der Freiheitsdressur bereits ein gefeierter Star. Bis zu neun Pferde gleichzeitig lässt er dabei wie von Zauberhand tanzen. Bekannt aus TV und Kino wie beispielsweise dem „Tatort“ oder „König Laurin“ präsentiert „Hero Merkel“, die seit Jahrzehnten mit dem Natural Horsemanship trainiert, eine rasante Stuntreiter-Show – immer unter dem Motto „Fair zum Pferd“. Die Showreitertruppe Ars Equitandi wird in ihrem Programm ein flammendes Inferno darbieten und dabei zeigen, wie die Pferde mit Einfühlungsvermögen, Geduld und Know-how zu viel Vertrauen entwickeln, dass die lodernden Flammen sie nicht beunruhigen.

Beim Horse & Dog Trail-Finale am Samstag, wetteifern die erfolgreichsten deutschen Teams dieser offiziellen Turnierdisziplin um Platzierungen und Preise. Mit dabei sind Pferde und Hunde verschiedener Rassen, die gemeinsam mit ihren Reitern einen anspruchsvollen Hindernisparcours meistern – ein gekonntes Zusammenspiel aus Körpersprache, Stimmsignalen und Reiterhilfen ist dabei wichtige Voraussetzung.

Damit es mit Hund und Pferd zu Hause so gut klappt wie in den Vorführungen der Pferd & Hund, zeigen Hunde- und Pferdeausbilder in Dortmund auch, wie man beide Freizeitpartner schrittweise aneinander gewöhnt, bis hin zum zuverlässigen Reitbegleithund.

Hund & Pferd – die Messe bietet drei Tage lang ein volles Programm: Ganz klar ein November-Highlight für alle Pferde- und Hundefans.

Wir verlosen unter allen St.GEORG-Lesern 5 x 2 Eintrittskarten!

Mitmachen ist ganz einfach:

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail.

3. Jetzt sind Sie in unserem Lostopf um die Eintrittskarten.

4. Daumen drücken nicht vergessen!

5. Die Karten werden den Gewinnern nach Ablauf des Gewinnspiels direkt zugeschickt.

Teilnahmeschluss ist der 11.11.2018 – Viel Glück beim Mitmachen!

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind jederzeit einsehbar.