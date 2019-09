Gewinnspiel: JOSERA wird nachhaltig!

„Ab jetzt wachsen auch unsere Verpackungen nach!“, mit diesem Spruch bewirbt JOSERA seit kurzem sein überarbeitetes Pferdefuttersortiment. Zu diesem Anlass verlosen wir drei tolle Futterpakete!

Das Thema Nachhaltigkeit rückt auch im Pferdesport immer mehr in den Fokus. Daher hat es sich JOSERA zum Ziel gesetzt, die Verpackungen seiner Produkte zu optimieren. Mit Verpackungen aus Papier möchte der süddeutsche Futtermittelspezialist einen nachhaltigen und zukunftsorientierten Beitrag leisten.

Die neuen Papierverpackungen von JOSERA sind umweltfreundlich, praktisch und stabil. Sie können zukünftig einfach über das Altpapier recycelt werden und gelangen so in den Wiederverwertungskreislauf. Bei der Entwicklung der neuen Pferdefutterverpackungen wurde Wert auf eine hohe Stabilität gelegt. So sind die neuen Säcke nicht nur besonders druck- und zugfest, durch eine plastikfreie Veredelung der Oberfläche mit Wachs sind die Verpackungen zudem unempfindlich gegen Witterungseinflüsse wie Nässe.

Im neuen Gewand

Im Zuge der Umstellung der Verpackungen erhält der bewährte getreidefreie Strukturmix JOSERA Kraut & Rüben als erstes Produkt ein neues Design – weitere Modernisierungen sollen in den kommenden Monaten folgen.

Zusammen mit JOSERA verlosen wir 3x je einen Sack des neu gestalteten, getreidefreien Strukturfutters JOSERA Kraut & Rüben mit je einem Eimer des darauf abgestimmten Mineralfutters JOSERA Kraut & Rüben Mineral. Die Kombination eignet sich sowohl für eine getreidefreie Fütterung als auch zur Rationsergänzung ideal und bereitet bedarfsgerecht auf den nächsten Fellwechsel vor. Weitere Informationen: www.josera.de

So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen:

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail. Wenn Sie unseren Newsletter bereits abonniert haben, bekommen Sie keine separate Bestätigungs-E-Mail.

3. Die Futterpakete werden im Anschluss von JOSERA an die Gewinner verschickt..



TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wenn der Gewinn von unseren Gewinnspielpartnern direkt verschickt wird, werden die Daten der Gewinner zum Zweck der Gewinnversendung an diese weitergeleitet. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind jederzeit einsehbar.