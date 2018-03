Karten für die HORSICA gewinnen und Pferdetheater erleben

Eine Mischung aus Schauspiel und Reitkunst bietet das in Europa einzigartige Pferdetheater „Daylight“. Zu sehen ist das im Rahmen der Messe HORSICA. Mit uns können Sie dabei sein

Vom 23. bis 25. März ist es wieder soweit und Pferdebegeisterte aus aller Welt strömen ins beschauliche Bad Salzuflen. Denn dann öffnet die Messe HORSICA wieder Tür und Tor zu den rund 230 Ausstellern aus dem In- und Ausland. Von Innovationen über individuelle Artikel bis zu Messeschnäppchen – es wird alles dabei sein, was das Reiterherz begehrt. Damit nicht genug, denn in der großen Arena wird tagsüber ein attraktives Programm an Schaunummern gezeigt. Die Mischung bestimmt das Programm, denn von örtlichen Vereinen über professionelle Voltigierer und Fahrer bis zu Einzelreitern präsentieren alle ihr Können für Sie. Auf Vierbeinen wird auch alles vertreten sein, was die Rasse-Bandbreite hergibt: Ponys, Warm- und Vollblüter, Friesen und Shire Horses.

Auch die Wissbegierigen sollen nicht zu kurz kommen: An zwei Standorten geben Experten ihr Wissen rund um das Thema Pferd und Reiten weiter. Im Praxisring können Sie vom Zuschauen lernen und in den Seminaren haben Sie die Chance, mit Experten ins Gespräch zu kommen.

Karten und Tickets gibt es unter www.horsica.com oder bei der Tickethotline 0180 6050400

Karten zu gewinnen

Tagsüber Messe, abends Show. Am Freitag und Samstag macht das Pferdetheater „Daylight“ Halt in Bad Salzuflen und nimmt Sie mit in die Fantasiewelt der Trolle. Begleitet wird die Geschichte mit rund 100 Pferden, Akrobatik und Tanz sowie Live-Gesang. Wir verlosen Karten für die Veranstaltung am Freitagabend, den 23. März um 19.30 Uhr.

Teilnahmeschluss ist der 16. März 2018. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich, der Rechtsweg ausgeschlossen.