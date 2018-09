Karten zu gewinnen für das Symposium Feines Reiten mit Uta Gräf

Zusammen mit EquiXtreme und Lexa verlosen wir 10 x 3 Karten für das Symposium Feines Reiten mit Uta Gräf.

Das Symposium Feines Reiten findet am Wochenende den 29.09. und 30.09.2018 auf dem Burscherhof in Remscheid statt. Die Eintrittskarten gelten für beide Tage!

Im Vorfeld hat St.GEORG exklusiv mit EquiXtreme und Uta Gräf bereits zwei Teilnehmerplätze verlost. Die zwei glücklichen Gewinner werden auch dort zu treffen sein und freuen sich über die Trainingsstunde.

Das Event soll publikumsnah gestaltet werden, mit einem offenen Ohr für alle Fragen. Vortragsthemen in unterschiedlichen Bereichen wie beispielsweisen zu Gebissen und Sätteln, zur Sicherheitsausrüstung oder auch zur Fütterung sind geplant.

Wer bei diesem Symposium mit Uta Gräf live dabei sein will, sollte jetzt die Chance auf freie Eintrittskarten nutzen!

Mitmachen ist ganz einfach:

Füllen Sie das unten stehende Formular aus

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail.

3. Jetzt sind Sie in unserem Lostopf um die Eintrittskarten.

4. Daumen drücken nicht vergessen!

5. Den Gewinnern werden nach Ablauf des Gewinnspiels die Eintrittskarten direkt von uns per Post zugesandt.

Ihr habt 3 Tage Zeit: Teilnahmeschluss ist der 24.09.2018 – Viel Glück beim Mitmachen!

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind jederzeit einsehbar.