Die Kraft von Ayurveda: 3×1 Futterpakete von marstall zu gewinnen!

marstall Kurkuma-Gold ist eine reine Kräutermischung für Pferde – angelehnt an die „Goldene Milch“ in der Ayurvedischen Naturheilkunde. Der Futterhersteller verlost nun zusammen mit dem St.GEORG 3×1 Futterpaket!

Die fünf naturbelassenen Kräuter und Gewürze – Kurkuma, Gerstengras, Hagebutte, Cylon-Zimt und Pfefferminze – sind seit Generationen für Ihre positiven Eigenschaften auf den Organismus bekannt und Ihre Wirkung teils zusätzlich mit Studien belegt.

Kurkuma als Basis dieser 100 % natürlichen Kräutermischung wirkt entzündungshemmend auf den Magen, den Bewegungsapparat und die Leber. Darüber hinaus stärkt es das Immunsystem. Weiter enthält marstall Kurkuma-Gold Gerstengras. Es ist besonders nährstoffreich und damit wertvoll für die Ernährung. Zum Schutz vor freien Radikalen trägt Hagebutte bei. Sie weist einen hohen Gehalt an Vitamin C auf, einem hervorragenden Antioxidans.

Der für Kurkuma-Gold verwendete Ceylon-Zimt riecht bzw. schmeckt nicht so intensiv wie Cassia-Zimt, der v.a. von Zimtsternen bekannt ist. Für die Gesundheit ist Ceylon-Zimt jedoch deutlich wertvoller, da er weniger Cumarin aufweist. Gleichzeitig gibt es Studien, die eine antidiabetische und Stoffwechsel anregende Wirkung feststellen. Pfefferminz als letzte Zutat der Kräutermischung wird bei Pferden traditionell eingesetzt zur Stärkung des Immunsystems, bei Blähungen und zum Lösen von Schleim in den Atemwegen.

marstall Kurkuma-Gold wird sehr gerne gefressen und wertet trocken über das Kraftfutter gestreut oder eingeweicht in Mash oder Wiesen-Cobs jede Ration auf.

Die „Goldene Milch“-Kräutermischung ist:

entzündungshemmend

stoffwechselanregend

immunsystemstärkend

nährstoffreich

antioxidativ

Zu gewinnen gibt es nun 3×1 Futterpaket von marstall. Jedes Paket enthält einen 1 Kilogramm-Beutel Kurkuma-Gold, einen 250 Gramm-Beutel Karottenflakes sowie ein praktisches marstall-Handtuch.

St.GEORG und marstall wünschen allen Teilnehmenden viel Glück!

SO KÖNNEN SIE AM GEWINNSPIEL TEILNEHMEN

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail. Wenn Sie unseren Newsletter bereits abonniert haben, bekommen Sie keine separate Bestätigungs-E-Mail.

3. Der Gewinn wird anschließend per Post verschickt.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wenn der Gewinn von unseren Gewinnspielpartnern direkt verschickt wird, werden die Daten der Gewinner zum Zweck der Gewinnversendung an diese weitergeleitet. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind hier jederzeit einsehbar.