Gewinnspiel: Rundum gut versorgt mit Lexa Pferdefutter

Je nach Alter, Gesundheit und Belastung haben unsere Pferde ganz unterschiedliche Ansprüche an ihr Futter. Wer sein Pferd optimal unterstützen möchte, dem bietet sich jetzt eine tolle Gelegenheit: Gemeinsam mit Lexa verlosen wir eine Jahresration Mineralfutter!

Das Grundfutter unserer Pferde weist häufig einen Mangel an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen auf – das kann sich wiederum negativ auf den Stoffwechsel und die Aktivität des Pferdes auswirken. Damit es Ihrem Pferd zukünftig an nichts fehlt, verlosen wir mit Lexa eine Jahresration Mineralfutter!

Der Futtermittelhersteller aus dem Allgäu bietet ein breites Sortiment an qualitativ hochwertigen Mineralfuttern an, so dass sich garantiert für jedes Pferd das passende Produkt findet. Dabei produziert Lexa ausschließlich in Deutschland – und das schon seit mehr als 90 Jahren. Bei den Lexa Mineralfuttern wird besonders viel Wert auf eine hohe biologische Verfügbarkeit gelegt. Daher werden gezielt organisch- und anorganisch gebundene Spurenelemente kombiniert.

Wir verlosen eine Jahresration Mineralfutter von Lexa. Sie erhalten ein Jahr lang kostenlos ein Mineralfutter aus dem Sortiment von Lexa, abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse Ihres Pferdes. Teilnahmeschluss ist der 20. April 2020.

Mehr Infos zum Sortiment von Lexa Pferdefutter finden Sie hier: www.lexa-pferdefutter.de

So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen:

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail. Wenn Sie unseren Newsletter bereits abonniert haben, bekommen Sie keine separate Bestätigungs-E-Mail.

3. Der Gewinn wird im Anschluss von Lexa Pferdefutter verschickt.



TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wenn der Gewinn von unseren Gewinnspielpartnern direkt verschickt wird, werden die Daten der Gewinner zum Zweck der Gewinnversendung an diese weitergeleitet. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind jederzeit einsehbar.