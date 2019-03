Stiefeltasche oder Rucksack von MARISE BAGS gewinnen!

Lust auf eine schöne neue Stiefeltasche oder einen außergewöhnlichen Rucksack der MARISE BAGS Kollektion? Dann sichern Sie sich jetzt Ihre Chance und nehmen Sie an der Verlosung teil.

Taschen und Aufbewahrungsmöglichkeiten gibt es im Reitsport so viele wie es Equipment gibt. Die neuen MARISE BAGS haben es trotzdem geschafft, eine Lücke zu füllen und Begehrlichkeiten zu wecken. Die Luxus-Serie für Reit-Equipment legt ihren Focus auf stilvolle Produkte mit praktischen Details. Feinstes, schokoladenbraunes Qualitätsleder, das hervorragend verarbeitet ist, bietet Stabilität und ist zudem angenehm weich. Ein wasserfestes Futter zeichnet alle Produkte aus, so dass keine Feuchtigkeit eindringen kann. Kurzum: Eine MARISE BAGS ist ein Produkt fürs Leben.

Von Reitern gedacht für Reiter gemacht

Designerin und Geschäftsführerin Marie-Louise Ejlersgaard verfügt über viele Jahre an eigener Reiterfahrung sowie mehrjährige Berufserfahrung als Tierärztin, so dass die Dänin genau weiß, worauf es den Reitern ankommt. In Fragen rund ums Design und Funktionalität, aber auch was die kleinen Extras oder Besonderheiten angeht, die alle ihre Produkte ausmachen, werden neue Maßstäbe gesetzt.

Das Sortiment umfasst bisher fünf verschiedene Taschen: Die Helmtasche, den Grooming-Rucksack, die Stiefeltasche, eine Putztasche und den Weekender. Alle Produkte haben praktische Zusatzfunktionen wie kleine Taschen für Sporen, Pferdepässe oder Handys. Preislich liegt die Serie dieses Design-Labels zwischen 200€ und 450€.

Freunde hat die junge Marke bereits zahlreiche gefunden, unter ihnen zum Beispiel der dänische Erfolgsstall BlueHorse oder die schwedische Kaderreiterin Anna Bloomgreen. Und wer bei dieser Verlosung kein Glück hat, kann die Produktlinie über www.marise-bags.com oder im ausgewählten Fachhandel bekommen.

Gewinnen Sie mit etwas Glück jetzt die Stiefeltasche oder den Rucksack aus der Kollektion von MARISE BAGS!

Teilnehmen ist ganz einfach:

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail.

3. Jetzt sind Sie in unserem Lostopf um die Stiefeltasche und den Rucksack von MARISE BAGS.

4. Daumen drücken nicht vergessen!

5. Den Gewinnern wird nach Ablauf des Gewinnspiels der Gewinn direkt zugeschickt.

Teilnahmeschluss ist der 15.04.2019 – Viel Glück!

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind jederzeit einsehbar. Wird der Gewinn direkt von unserem Gewinnspiel-Partner verschickt, werden die Adressen der Gewinner zu diesem Zweck an unseren Gewinnspiel-Partner weitergegeben.