Gewinnspiel: Saubere Stiefel mit la mouillère

Matsch, Feuchtigkeit, Staub – im Stall kann es schon mal ein bisschen schmutzig um die Füße werden. Eine praktische Lösung gibt es jetzt aus Frankreich: Der Stiefelschutz „la mouillère“ sorgt dafür, dass Reitstiefel und Schuhe sauber bleiben. Wir verlosen ein Paar.

Ständiges Stiefel putzen war einmal: Der neue Stiefelschutz „la mouillère“ schützt Stiefel und Schuhe im Stall vor Feuchtigkeit, Matsch und Schnee. So bleibt die Reitausrüstung bei jedem Wetter sauber und hält länger. Gleichzeitig sorgt das Profil des Überschuhs für einen sicheren Halt im Steigbügel. Der Stiefelschutz kann in wenigen Sekunden an- und ausgezogen, im Handumdrehen gefaltet und klein in der Tasche verstaut werden!

La mouillère passt sich einer Vielzahl von Schuhformen an und ist in dezentem Schwarz oder – passend zu Schabracke und Bandagen – in sieben weiteren Farben erhältlich: Weiß, Braun, Rot, Grün, Orange, Pink, Blau und in phosphoreszierender Ausführung.

Wie verlosen ein Paar Stiefelschützer. Teilnahmeschluss ist der 18. August 2019.

Das Paar gibt es für 49 Euro im Handel. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mymouillere.com

So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen:

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail. Wenn Sie unseren Newsletter bereits abonniert haben, bekommen Sie keine separate Bestätigungs-E-Mail.

3. Der Stiefelschutz wird im Anschluss per Post an den Gewinner verschickt.



TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wenn der Gewinn von unseren Gewinnspielpartnern direkt verschickt wird, werden die Daten der Gewinner zum Zweck der Gewinnversendung an diese weitergeleitet. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind jederzeit einsehbar.