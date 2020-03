Gewinnspiel: Mit dem „Derby“ von Muck Boot zum Hamburger Derby

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Hamburger Spring- und Dressur-Derbys verlost Muck Boot ein tolles Paket für Reitsportfans. Darin enthalten: zwei Dauerkarten für alle fünf Derby-Tage (20. bis 24. Mai 2020) sowie zwei Paar „Derby“ Stiefel von The Original Muck Boot Company.

„Derby“ – so heißt nicht nur das berühmte Turnier in Klein Flottbek, sondern auch das neue Modell aus dem Hause Muck Boot. Die stylischen Chelsea Stiefel sind eine super Wahl für alle Reiterinnen und eignen sich den Ausritt genauso wie für die Stallarbeit. Der Stiefel wurde so konzipiert, dass er ein Maximum an Komfort und Kälteschutz bietet, auch an langen Stall- oder Hoftagen. Möglich ist dies durch die durchdachte Kombination aus Kautschuk und strapazierfähigem sowie atmungsaktivem Neopren.

Das drei Millimeter starke Neopren hält die Füße auch bei kälteren Temperaturen verlässlich warm und passt sich der Fußform optimal an. Wie alle Stiefel von Muck Boot sind die Derby Stiefel 100 Prozent wasserdicht und mit durchdachten Features ausgestattet. Seitliche Stretcheinsätze erleichtern das An- bzw. Ausziehen, ebenso wie eine extra gefertigte Zuglasche am hinteren Schaftrand. Die griffige Sohle eignet sich für widriges Terrain und ist leicht zu reinigen. Zudem sind die empfindlichen Bereiche der Ferse und des Fußrückens extra verstärkt. Das robuste Naturgummi, die herausnehmbare Innensohle, die rutschfeste Außensohle und nicht zu vergessen der Fersensporn, runden das perfekte Bild der modischen Reitstiefelette ab.

Zusammen mit Muck Boot verlosen wir ein Paket aus zwei Derby-Dauerkarten für 2020 und zwei Paar Derby Stiefeletten. Das Paket hat einen Wert von etwa 400 Euro. Teilnahmeschluss ist der 20. April 2020.

Weitere Informationen gibt es auf: www.muckbootcompany.de

