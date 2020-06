Jetzt das Buch „135 Mythen der Reitlehre“ gewinnen!

Eine Facebook-Gruppe gab den Anstoß für das Buch „135 Mythen der Reitlehre“ von Dagmar Ciolek. Darin werden viele Missverständnisse und Irrtümer aufgeklärt, die durch die deutschen Reitställe geistern. Wir verlosen fünf Exemplare!

„Das Pferd muss an die Hand ziehen!“, „Pferde testen ihre Reiter, wo sie nur können!“, „Ausbindezügel sind nicht gut für Pferde!“ usw. …

Sie geistern scheinbar unerschütterlich durch die Reithallen und mittlerweile auch durchs Internet: Mythen rund ums Reiten. Und tatsächlich ist es bei der heutigen Vielfalt von Ausbildern, Methoden und Ausrüstungsgegenständen für Reiter nicht einfach, den Überblick zu behalten und Entscheidungen im Sinne des Pferdes zu treffen. Nur zu gut kennt dieses Problem Dagmar Ciolek, die zusammen mit einem Expertenteam unermüdlich Reiter bei Facebook berät. Mit ihren Textbeiträgen gelingt es ihr dabei immer wieder, die Systematik des Reitens zu veranschaulichen und Reitern wie Pferden zu helfen.

Viele der Irrtümer und Missverständnisse, die ihrer Erfahrung nach besonders häufig für Verwirrung sorgen, werden in diesem Buch aufgeklärt. Jedem Mythos ist zum schnellen Nachschlagen ein eigener Abschnitt gewidmet. Auch komplexe Zusammenhänge werden eingängig und praxisnah erklärt. Auf diese Weise wird nahezu die komplette Reitlehre besprochen und an vielen Stellen auch fast vergessenes altes Wissen wiederaufgefrischt. Grundlage für dieses Buch ist die klassische Deutsche Reitlehre in der Tradition von Gustav Steinbrecht, der H.Dv.12 und Waldemar Seunig. Sie bietet einen verlässlichen Leitfaden, um fast jedes reiterliche Problem zu lösen – und das gilt nicht etwa nur für Warmblüter, sondern für Pferde aller Rassen.

Dr. med. Dagmar Ciolek, erfahrene Reiterin und Pferdefrau aus Leidenschaft mit einem fundierten praktischen und theoretischen Fachwissen, leitet seit mehreren Jahren mit großem Engagement die Facebook-Gruppe „Dressurpassion – Die Deutsche Reitlehre“.

Kerstin Gerhardt, Bereiterin FN, hat die Entstehung des Buches mit ihrem immensen Erfahrungsschatz und umfassenden Kenntnissen begleitet. Seit Jahrzehnten setzt sie sich für die solide Ausbildung von Pferd und Reiter ein, von der Campagneschule bis zur Grand-Prix-Reife.

Diane Bliessen, Diplom-Fotografin und Künstlerin, hat die charmanten Illustrationen beigesteuert.

Wir verlosen fünf Exemplare von „135 Mythen der Reitlehre“. Das Buch mit 240 Seiten und 46 Illustrationen ist bei Olms Presse erschienen und kostet 19,80 Euro.

Mehr Informationen finden Sie hier.

So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen:

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail. Wenn Sie unseren Newsletter bereits abonniert haben, bekommen Sie keine separate Bestätigungs-E-Mail.

3. Der Gewinn wird im Anschluss vom Olms Verlag verschickt.



TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wenn der Gewinn von unseren Gewinnspielpartnern direkt verschickt wird, werden die Daten der Gewinner zum Zweck der Gewinnversendung an diese weitergeleitet. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind jederzeit einsehbar.