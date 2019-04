Ostergewinn von Mühldorfer Pferdefutter: fünf Futter-Pflege-Pakete

Mit dem Gründonnerstag beginnt für viele das Osterwochenende. Darum dürfen auch unsere diesjährigen Ostergewinne nicht fehlen, die der Osterhase in der St.GEORG-Ausgabe 4/2019 versteckt hat.

Alle St.GEORG-Leser, die das Lösungswort nicht gefunden haben, können sich zum Osterfest freuen: Für eine kurze Zeit gibt es die Möglichkeit sich direkt für seinen Lieblingsgewinn in die Verlosungsliste einzutragen. Allerdings sollte man schnell sein, da diese Möglichkeit nur für 48 Stunden besteht!

„Futter-Pflege-Paket“ von Mühldorfer Pferdefutter

Jedes Paket enthält einen Sack 5-Korn Plus haferfrei, dem energiespezifisch konzipierten und pelletfreien Vollkornmüsli für alle Pferde. Ergänzt wird das Paket um eine Flasche Leinöl in Premium-Qualität und eine Flasche naturreinen Aloe Vera Saft, der entsäuernd, entgiftend und entzündungshemmend auf den sensiblen Pferdeorganismus wirken kann. Obendrein liegen dem Gewinn noch eine Tüte schmackhafte Apfel Leckerli und eine Flasche Fly Away, zur wirkungsvollen Insektenabwehr, bei.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wenn der Gewinn von unserem Gewinnspielpartner direkt verschickt wird, werden die Daten der Gewinner zum Zweck der Gewinnversendung an diesen weitergeleitet. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind jederzeit einsehbar.