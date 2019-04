Ostergewinn von Somax-Utilities: Gutschein im Wert von 250 Euro

Mit dem Gründonnerstag beginnt für viele das Osterwochenende. Darum dürfen auch unsere diesjährigen Ostergewinne nicht fehlen, die der Osterhase in der St.GEORG-Ausgabe 4/2019 versteckt hat.

Alle St.GEORG-Leser, die das Lösungswort nicht gefunden haben, können sich zum Osterfest freuen: Für eine kurze Zeit gibt es die Möglichkeit sich direkt für seinen Lieblingsgewinn in die Verlosungsliste einzutragen. Allerdings sollte man schnell sein, da diese Möglichkeit nur für 48 Stunden besteht!

„Der perfekte TT“ – Gutschein im Wert von 250 Euro von SOMAX-UTILITIES®

„Der Perfekte TT“ von SOMAX-UTILITIES GmbH ist die ideale Hilfe für den oder die Turnierreiter(in), die mit Auto und Pferdeanhänger zu den Reitturnieren fährt. Zur Mitnahme im Kofferraum der SUVs konzipiert ist er in weniger als 3 Minuten werkzeugfrei auf- oder abgebaut.

Im aufgebautem Zustand – und bestückt mit allem notwendigen Reitequipment – verrichtet er seinen Dienst als TT (Makeup Spiegel inklusive) an der Pferdebox im Stallzelt. Reiterin oder Reiter geht mit nur einem Schlüssel an den Start. Durch die pannensicheren und abnehmbaren EVA Reifen lässt er sich sehr gut händeln sowie auch positionieren. „Der Perfekte TT“ möchte gefallen… ist in verschiedenen Farben und individualisierbar erhältlich.

Preis ab Euro 1490.- inkl. MwSt. und bestellbar bei www.somax-utilities.com

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wenn der Gewinn von unserem Gewinnspielpartner direkt verschickt wird, werden die Daten der Gewinner zum Zweck der Gewinnversendung an diesen weitergeleitet. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind jederzeit einsehbar.