Ostergewinnspiel: Trainingsgassen für mehr Fressspaß

Damit auf dem Paddock und in der Box keine Langeweile aufkommt, gibt es mittlerweile diverse Spielzeuge. Wir verlosen zwei Trainingsgassen, mit denen das Heu fressen mehr Spaß macht.

Das geringe Eigengewicht der Trainingsgassen, die wie Heunetze aussehen, aber nur eine Fressplatte haben, macht ein Hin- und Herschleppen ganz einfach. Einfach Heu reinfüllen, oben den Sack schließen und am Paddock oder in der Box aufhängen. Mittlerweile gibt es sogar verschiedene Fressplatten, deren Löcher unterschiedlich groß sind und die Pferde sich immer wieder neu anpassen müssen. So kommt garantiert keine Langeweile auf! Wir verlosen zwei Trainingsgassen im Wert von je 99,90 Euro.