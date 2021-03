Das große St.GEORG Oster-Gewinnspiel 2021

Nicht nur zuhause können Sie an diesem Fest nach Ostereiern und Leckereien suchen, auch in der aktuellen Ausgabe des St.GEORG versteckt sich eine Anzahl an Ostereiern. Finden Sie alle versteckten Ostereier? Dann nehmen Sie jetzt an unserem großen Oster-Gewinnspiel teil, exklusiv für St.GEORG-Leser. Viel Glück!

Und das können Sie gewinnen:

Heutoy in der Farbe Ihrer Wahl

Spiel mit mir! Zack, schon wieder alle: Auch unter Pferden gibt es solche, die das Futter quasi „einatmen“. Deutlich länger – und damit auch gesünder – sollen Pferde mit dem HeuToy von Udo Röck fressen. Das Heunetz aus bissfestem, robustem Kunststoff bietet durch die kleinen Löcher stundenlange Beschäftigung. Keine Chance für Langeweile oder Unarten! Zudem werde das Heu nicht mehr am Boden zertrampelt oder verunreinigt. Auch für Heustauballergiker-Pferde und zur Vermeidung von Koliken eignet sich das HeuToy laut Hersteller.

www.heutoy.de

Abschwitzdecke von Horse Performance in der Größe Ihrer Wahl

Wohlfühltemperatur zu jeder Zeit: Eine Abschwitzdecke, die man zu jeder Jahreszeit verwenden kann und die frei kombinierbar mit anderen Überdecken ist – das bietet die neue Abschwitzdecke von Horse Performance. Diese wird mit dem speziellen Transtex Gewebe der Firma Löffler, welches ebenfalls für die Herstellung von Ski- sowie Radunterwäsche für den Menschen verwendet wird, produziert. Das Besondere? Statt die Feuchtigkeit wie bei Fleecedecken zu speichern, transportiert die Horse Performance Abschwitzdecke die Feuchtigkeit rasch nach außen ab.

Die Horse Performance Abschwitzdecke wird in Österreich hergestellt und wurde mit dem Öko Tex Standard 100 ausgezeichnet. Durch die hervorragende Verarbeitung der Nähte soll eine Reibung am Fell ausgeschlossen werden. Der ergonomische Schnitt sorgt zudem für eine hervorragende Passform sowie ausreichende Bewegungsfreiheit. Aus diesem Grund kann die Decke nicht nur als Abschwitzdecke, sondern auch für die Schrittmaschine, als Unterdecke im Winter oder für die Fahrt im Anhänger genutzt werden, so der Hersteller.

Die Decke gibt es in den Größen 125, 135, 145, 155 und 165 cm.

www.workperformance.at

Dreiteiliges Frühlings-Starterpaket von Josera

Fit in den Frühling: Für einen gesunden Start ins Frühjahr verlost Josera ein Frühlings-Starterpaket! Die drei enthaltenen Produkte unterstützen nicht nur die Verdauung Ihres Pferdes, sondern liefern auch wertvolle Nährstoffe für Fell- und Hufgesundheit. Die CO2-neutralen Heucobs können dank ihrer hochwertigen Rohfaser z. B. während des Angrasens als Ergänzung eingesetzt werden. Gewinn: ein Frühlings-Starterpaket, bestehend aus je 15 Kilogramm Mash Rapid und Joker Mineral und 20 Kilogramm Kraut und Rüben Heucobs.

www.josera.de

2×1 Pflegeset von MagicBrush

Magischer (Fell-)Glanz: Der Fellwechsel ist in vollem Gange, bald kommt das strahlende Sommerfell wieder zum Vorschein! Da macht die Pflege des Pferdes gleich noch mehr Spaß. Nicht nur Sie, auch Ihr Pferd wird sich über die Covalliero Putztasche Milano zusätzlich freuen. Sie ist prall gefüllt mit Neuheiten aus der „World of MagicBrush“. Entdecken Sie die neuen Pflegeprodukte und das neue MagicBrush Bürstensortiment:

Das Pflegeset 1 besteht aus dem MagicBrush Mähnen- und Fellglanzspray ManeCare, MagicBrush Pflegeshampoo mit Weizenproteinen, Equifresh Kühlgel, HoofCare Huföl, MagicBrush Lederpflege 3 in 1 und einem MagicBrush Bürsten Set Classic. Das Pflegeset 2 besteht aus dem neuen MagicBrush Bürstensortiment Waterlily aus nachhaltig produziertem Kunststoff. Dieses Set aus Kunststoffstriegel, Mähnenbürste, Fellglanzbürste, Kardätsche und Hufkratzer wird ergänzt mit MagicBrush Shampoo, Mähnenspray und Horsebalm aus der hochwertigen Waterlily Serie.

www.kerbl.de

Pflegeset von Leovet

Gesundheit für Haut und Haar: Mit Leovet wird das Pferd nicht nur von außen, sondern auch von innen gepflegt? Das reichhaltige Pflegeset enthält: Angefangen mit dem 5-Sterne Striegel, 5-Sterne Body Wash und 5-Sterne Flecht-Grip für die optimale Pflege von Fell und Langhaar. Zeigt her eure Füße! Für schöne und gesunde Hufe eignet sich laut Leovet die intensive, natürliche Pflege Huflab Elastic Creme und der Huflab Huf Festiger – ohne Mineralöle und ohne Glutaraldehyd. In Gedanken an die anstehenden Frühlings- und Sommertage gibt es auch den Deet Phaser noch mit dazu. „Unser bester Insektenschutz“, sagt Leovet! Das Spray soll zusätzlichen Körpergeruch verhindern, denn der würde Insekten anziehen. Außerdem hat der Deet Phaser einen UVA- und UVB-Sonnenschutz. Obendrauf kommt noch das Leder Ruck Zuck von Leovet. Es reinigt und pflegt glattes Leder. Das Leder wird aufgefrischt, geschützt und bleibt lange wie neu. Natürlich ohne Mineralöle.

Auch für die Bildung ist im Pflegeset etwas enthalten! Die Pflanzenfibel von Leovet gibt Auskunft über sämtliche natürliche Inhaltsstoffe, die in den Leovet-Produkten zum Einsatz kommen – so erfahrt ihr ganz genau, was die Produkte so einzigartig und wirksam macht. Mit den neuen Leoveties, dem Belohnungsfutter, das Pferde lieben. Die neue Verpackung der Leoveties ist zudem zu 100 Prozent kompostierbar!

www.leovet.de

5×1 Eimer Five Star Superflex Pro von NAF

Für starke Leistungen: Five Star Superflex Pro ist eine einzigartige Rezeptur, die speziell entwickelt wurde, um die erhöhten Ernährungsbedürfnisse derjenigen Pferde zu befriedigen, die an Turnieren, Pferderennen, Vielseitigkeit, Springreiten, Dressur oder Fahrsport teilnehmen, und um gesunde, bewegliche Gelenke älterer Pferde und Ponys zu unterstützen, die noch aktiv im Leben stehen. Der synergistische Effekt der wichtigsten Gelenknährstoffe auf optimalem Niveau, gezielte Antioxidantien und natürliche Quellen reich an Omega-3-Fettsäuren sollen gesunde, starke und flexible Gelenke fördern. Ein Eimer enthält 730 Gramm.

www.naf-equine.eu

Ceecoach Plus Duo von Peiker Cee

Effektiv trainieren: Gemeinsamer Reitunterricht wird noch effektiver, denn mit dem Ceecoach Plus bleiben Sie auf bis zu 700 Metern mit Ihrem Trainer in Kontakt. Mit der aktiven Sprachpausen­erkennung können Sie sich in Zukunft noch mehr auf Ihren Unterricht fokussieren – Nebengeräusche wie Wind werden ausgeblendet.

www.peiker-cee.de

Supreme In Earbud-Kopfhörer von Teufel in der Farbe Ihrer Wahl

Immer im Takt: Der neue Supreme In von Teufel in verschiedenen urbanen Farben ist ein Statement – in Sachen Sound und Design. Als echter Earbud-Kopfhörer sitzt er locker aber sicher im Ohr und übt keinerlei Druck auf den Gehörgang aus. Vergleichbar mit großen HiFi-Kopfhörern klingt er dabei einzigartig gut. Mit Laufzeiten von bis zu 16 Stunden ist der Supreme In ideal für Reisen geeignet und auch beim Sport ein guter Begleiter: Dank IPX4-Zertifizierung können Schweiß oder Spitzwasser dem Kopfhörer nichts anhaben.

www.teufel.de

Wir verlosen zahlreiche Oster-Geschenke im großen St.GEORG-Oster-Gewinnspiel 2021! Teilnahmeschluss ist Ostermontag, der 5. April 2021.

SO KÖNNEN SIE AM GEWINNSPIEL TEILNEHMEN:

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail. Wenn Sie unseren Newsletter bereits abonniert haben, bekommen Sie keine separate Bestätigungs-E-Mail.

3. Der Gewinn wird anschließend per Post verschickt.