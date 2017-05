Pferd International, Balve und Wiesbaden – Kartenverlosung

Die grüne Saison läuft auf Hochtouren, ein Gewinnspiel jagt das nächste. Hier können Sie gleich für drei Veranstaltungen Karten gewinnen.

Ein sportliches Großereignis jagt das nächste. An diesem Wochenende teilt sich die Elite des Dressur- und Springsports in Nord und Süd. Im Norden werden auf dem Deutschen Dressur- und Springderby die Sieger ermittelt und im Süden Deutschlands, genauer gesagt in der bayerischen Landeshauptstadt München, geht die andere Hälfte an den Start. Wir verlosen kurzfristig noch für den Sonntag Karten. Das ist aber noch nicht alles.

Pferd International

Der Name ist in München Programm, das Teilnehmerfeld national und international gut besetzt vom 25. bis 28. Mai. Ein kleines Highlight ist das Zuschauerrichten oder besser bekannt unter Spectator Judging. Das „richten“ des Publikums wird immer beliebter. Am Freitag diskutieren nach dem Grand Prix St.GEORG-Chefredakteur Jan Tönjes und eine St.GEORG-Gewinnerin mit Richterin Katrina Wüst, Dressurreiterin Isabell Werth und Bundestrainerin Monica Theodorescu über die vergebenen Noten anhand von Videoanalysen. Höhepunkt des Wochenendes ist der Sonntag. Auf dem Springplatz wird an dem Tag um die Mittagszeit der Sieger im Großen Preis ermittelt, im Dressurviereck können Profis mit ihren Nachwuchspferden ein begehrtes Ticket für den Nürnberger Burg-Pokal lösen und am Nachmittag findet die Grand Prix Kür statt. Wir verlosen zwei Tickets für den Sonntag. Einfach im Gewinnspielformular das entsprechende Kreuz setzen.

Wiesbadener Pfingstturnier

Für manche Reiter bietet das Turnier in Wiesbaden die schönste Kulisse – das Viereck direkt vor dem Schloss. Vom 2. bis 5. Juni findet zum 81. mal das Wiesbadener Pfingstturnier statt. Im letzten Jahr gewann Fabienne Lütkemeier auf Qui Vincit Dynamics die Grand Prix Kür auf Viersterne-Niveau. Im Großen Preis hieß der Sieger Patrick Stühlmeyer auf Lacan. Eine Besonderheit des Turniers: alle drei olympischen Disziplinen werden ausgerichtet. Springen und Dressur auf Viersterne-Niveau, die Vielseitigkeit mit drei Sternen. Siegerin im letzten Jahr: Ingrid Klimke mit Hale Bob. Praktisch, wenn man wie Ingrid Klimke in allen Sätteln zuhause ist. So hat sie auch noch die Chance mit Franziskus ihr zweites Ticket für den Louisdor-Preis zu lösen. Mit Geraldine hatte sie sich bereits in Hagen qualifiziert. Wir verlosen für alle vier Turniertage jeweils zwei Karten. Hier finden Sie den Zeitplan fürs Turnier.

Balve Optimum – Deutsche Meisterschaften

Kurze Verschnaufpause und schon geht es weiter Richtung Deutsche Meisterschaften in Dressur und Springen. Ausrichter der Meisterschaften ist Balve OPTIMUM und findet vom 8. bis 11. Juni statt. Andreas Kreutzer, Vorjahressieger im Springen, bekommt Konkurrenz, denn Guido Klatte jr. möchte sich in diesem Jahr endlich seinen Kindheitstraum erfüllen und selber mal ganz oben auf dem Podium stehen. Für Dorothee Schneider, die im letzten Jahr Deutsche Meisterin in der Kür wurde, war es vor allem eine große Chance: „Deutsche Meisterin zu sein, heißt im Moment auch, in der Welt ganz vorne mitzuspielen. Balve war für mich das Sprungbrett in die Mannschaft nach Aachen und von dort aus nach Rio bis hin zum Olympiasieg.“ Zwar steht in diesem Jahr Olympia nicht vor der Tür, aber Aachen und die anschließenden Europameisterschaften in Göteburg, sind Reiz genug, um den Bundestrainern in Balve positiv aufzufallen. Für Sonntag, den 11. Juni verlosen wir zwei Karten und on top bekommen Sie noch das abgebildete Armband aus der Balve-Kollektion geschenkt. Mehr Infos hier

Gewinnspiel