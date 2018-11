Zu gewinnen: persönliches PicaZZo Ölgemälde

Sei besonders, sei einzigartig, sei individuell – mit einem Ölgemälde von PicaZZo.

Ob ein PicaZZo Ölgemälde aus dem Portfolio oder mit kleinen Veränderungen wie lieber bergbachblauen Lippen, statt der Feuerroten – PicaZZo malt so, dass ein Gemälde genau mit den persönlichen Wünschen harmoniert.

Auch individuelle Wünsche beim Malen oder Zeichnen vom Foto finden Gehör: ein klitzekleines Doppelkinn hat sich auf hinterhältige Art und Weise in das Foto eingeschlichen oder der böse Fleckenteufel hat sich an der sorgsam gebügelten, weißen, Reithose zu schaffen gemacht? Kein Problem, auch das kann auf Wunsch verändert werden – Besonders! Einzigartig! Individuell!

Wir verlosen zwei Mal je ein individuelles, handgemaltes PicaZZo Ölgemälde nach persönlichem Wunsch mit Fotovorlage und einen PicaZZo-Gutschein:

1 x Handgemaltes Ölbild im Format 60 x 40 cm, bis 4 Personen/Tiere auf einem Standard Keilrahmen im Wert von 319 Euro.

1x Handgemaltes Ölbild im Format 30 x 40 cm, bis 2 Personen/Tiere auf einem Standard Keilrahmen im Wert von 219 Euro.

1x Ein Gutschein im Wert von 50 Euro, gültig für PicaZZo Öl, PicaZZo Bleistift und PicaZZo Holz.

Unter Verwendung von besten Ölfarben, hochwertigem Leinen und auf Wunsch aufgespannt auf einem Keilrahmen aus nachhaltiger Holzwirtschaft, entsteht aus einem Foto, ein handgemaltes Ölgemälde. Und ein Bleistift ist nicht nur ein Schreibgerät, sondern ein Zauberstab. Die Bleistiftzeichnung kommt gerollt oder in einem Rahmen mit Passepartout oder darf es ein PicaZZo Holz sein? Denn schon Da Vincis „Mona Lisa“ lächelt von einem Holzuntergrund. Ein Klassiker also – von Hand in Öl auf Holz.

Mitmachen ist ganz einfach:

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail.

3. Jetzt sind Sie in unserem Lostopf um die drei Gewinne von PicaZZo.

4. Daumen drücken nicht vergessen!

5. Den Gewinnern wird nach Ablauf des Gewinnspiels der Gewinn direkt von unserem Gewinnspielpartner zugeschickt.

Teilnahmeschluss ist der 10.12.2018 – Viel Glück!

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind jederzeit einsehbar. Da der Gewinn von unserem Gewinnspielpartner PicaZZo individuell angefertigt und verschickt wird, werden die Daten der Gewinner zum Zweck der Gewinnabwicklung weitergeleitet.