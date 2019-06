Jetzt einen Foto-Workshop mit Gabrielle Boiselle gewinnen!

Die Edition Boiselle ist seit vielen Jahren bekannt für hochwertige Pferdekalender, Bücher und tolle Bilder. Pferdefotografin Gabriele Boiselle arbeitet unter dem Motto „Pferde fotografieren macht glücklich!“ – und will ihr Wissen nun im Rahmen einer Sommerakademie weitervermitteln. Wir verlosen ein Teilnehmerticket für den 11. August 2019.

Seit mehr als 20 Jahren gibt die renommierte Pferdefotografin Gabriele Boiselle Workshops für pferdebegeisterte Amateur- und Hobbyfotografen. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen Alexandra Evang und Alisa Konrad veranstaltet sie nun eine Sommerakademie für Pferdefotografie. Ort des Geschehens wird das wunderschöne Haupt- und Landgestüt Marbach mit seiner historischen Gebäuden sein. Dort können die Teilnehmern unterschiedliche Pferderassen fotografieren, da in Marbach neben sportlichen Warmblütern auch edle Araber und Schwarzwälder Kaltblüter gezüchtet werden. Termin für die Sommerakademie ist das Wochenende vom 9. bis 11. August 2019.

Geplant ist an den drei Tagen eine Mischungs aus Theorie und Praxis. In Fotoshootings und Workshops können die Teilnehmer von dem Wissen der drei Profi-Fotografinnen profitieren, deren verschiedene Stile und Arbeitsweisen kennenlernen. Am Freitag findet ein „Profitag“ für fortgeschrittene Pferdefotografen und -fotografinnen statt, die schon Erfahrungen in Fotoshootings für Kunden mitbringen. Samstag gibt es dann einen Workshoptag für engagierte Hobbyfotografen und ein großes Sommerfest, zu dem sich auch Nicht-Seminarteilnehmer gerne anmelden können. Am Sonntag schließt die Akademie mit speziellen Workshops für Foto-Anfänger und noch unerfahrene Pferdefotografen ab.

Alle Infos und das Programm der Sommerakademie gibt es auf der Webseite www.forum-pferdefotografie.de!

Wir verlosen ein Tagesticket für den Worskhoptag für Anfänger am Sonntag (11. August) im Wert von 272 Euro. Darin enthalten ist auch die Teilnahme am Sommerfest am Samstag ab 14 Uhr, inklusive einem Essen & alkoholfreien Getränken.

Der Gewinner kann selbst entscheiden, ob er am Sonntag am Basis-Workshop bei Gabriele Boiselle oder am Anfängerkurs bei Alisa Konrad und Alexandra Evang teilnehmen möchte. Der Workshoptag beinhaltet ebenfalls Frühstück, Mitagessen und Kaffe & Kuchen sowie Getränke. Nicht enthalten sind die Kosten für die Übernachtung sowie An- und Abreise.

Teilnahmeschluss ist der 18.07.2019 – Viel Glück!

So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen:

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail. (Wenn Sie unseren Newsletter bereits abonniert haben, bekommen Sie keine separate Bestätigungs-E-Mail.)

3. Der oder die Gewinnern*in wird nach Ablauf des Gewinnspiels per E-Mail kontaktiert.

