St.GEORG-Community-Voting: Wer wird Pfleger des Jahres 2019?

Es ist soweit! Die 15 ausgewählten Pfleger stehen zum großen St.GEORG-Community-Voting bereit. Viele, viele tolle Nominierungen sind bei uns eingegangen und mit ihnen wahnsinnig viele schöne Geschichten, die das Leben schreibt. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bei allen Nominierenden und Nominierten bedanken

Es war nicht leicht aus diesen vielen einzigartigen Einsendungen die 15 zur Wahl Stehenden auszusuchen. Dennoch musste sich die Jury in der Vorauswahl für jeweils drei Nominierte pro Kategorie entscheiden. Jetzt hat es die St.GEORG-Community in der Hand: Sie wird über die Sieger und Platzierungen abstimmen!

Aus den fünf von der St.GEORG-Community gewählten Siegern der einzelnen Kategorien wird dann der Pfleger des Jahres 2019 mit einer großen Ehrung und Preisverleihung auf der Equitana 2019 am 12. März gekürt.

Es folgt hier die Vorstellung der Anwärter auf den Titel zum Pfleger des Jahres 2019 – Stimmt jetzt ab!

Jeder, der an dem großen Community-Voting teilnimmt, hat zeitgleich selbst die Chance auf viele tolle Preise! Abgestimmt werden kann in jeder Kategorie. Also votet was das Zeug hält, um die Sieger der einzelnen Kategorien zu küren und die fünf Anwärter auf den Titel „Pfleger des Jahres 2019“ zu bestimmen!

Stimmen Sie in jeder Kategorie ab – Verhelfen Sie Ihrem Wunschkandidaten zum Sieg und gewinnen Sie mit etwas Glück selbst einen der vielen tollen Voting-Gewinne!

Nominiert zum Pfleger des Jahres 2019 sind:

In der Kategorie Eltern:

Ralf Levermann, Danièle Vogg und Martina Döring

Zur Abstimmung ->

In der Kategorie Großeltern:

Oma von Emma Chloè, Großeltern Baumann und Oma Brunkhorst

Zur Abstimmung ->

In der Kategorie Freunde:

Christian Sieg, Markus und Marie-Christin Haag

Zur Abstimmung ->

In der Kategorie Lebenspartner:

Jan Lewerenz, Sebastian Heinrichs Lerner und Henry Welther

Zur Abstimmung ->

In der Kategorie Geschwister:

Dana Sander, Simone Meis und Zara Haustein

Zur Abstimmung ->