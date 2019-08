Jetzt Karten für die TOP GALA-Show in Nürnberg gewinnen!

Die TOP GALA-Shows der Faszination Pferd versprechen Spannung, Leidenschaft und Eleganz. Zu den Stars der diesjährigen Show zählt Lorenzo: Der international bekannte Franzose ist vor allem für seinen stehenden Ritt auf den Rücken zweier Pferde bekannt. Umgeben von bis zu zehn Pferden macht „The Flying Frenchman“ seinem Spitznamen alle Ehre. Die rasanten Darbietungen haben bereits ein weltweites Publikum begeistert.

Daüber hinaus stellen die TOP GALA-Shows verschiedene Pferderassen und Reitstile vor und lassen die Zuschauer die Schönheit, Kraft und Anmut der Pferde hautnah erleben. Durch fesselnde Freiheitsdressuren, temporeiche Darbietungen und atemberaubende Shownummern sind die TOP GALA-Abende ein Erlebnis für die ganze Familie.

Wie verlosen 3×2 Karten für den Freitagabend, 1. November. Es handelt sich um Sitzplatzkarten der besten Kategorie. Teilnahmeschluss ist der 22. September 2019.

Weitere Informationen zur Faszination Pferd und Tickets für die TOP GALA-Shows am 1. und 2. November 2019 gibt es unter: www.faszination-pferd.de

So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen:

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail. Wenn Sie unseren Newsletter bereits abonniert haben, bekommen Sie keine separate Bestätigungs-E-Mail.

3. Der Eintrittskarten werden im Anschluss per Post an die Gewinner verschickt.



TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wenn der Gewinn von unseren Gewinnspielpartnern direkt verschickt wird, werden die Daten der Gewinner zum Zweck der Gewinnversendung an diese weitergeleitet. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind jederzeit einsehbar.