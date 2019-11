Trakehner Hengstmarkt 2019 – Karten für Sonntag sowie den Ingrid Klimke-Ausbildungsabend zu gewinnen!

Das ist etwas Kurzentschlossene! Ab Donnerstag dreht sich in den Holstenhallen von Neumünster wieder alles ums Trakehner Pferd mit der Körung der Junghengste im Mittelpunkt. Außerdem lädt Trakehnerfan Ingrid Klimke am Freitag zu einem Ausbildungsabend ein. Sie wollen dabei sein? Dann machen Sie bei unserem Gewinnspiel mit!

Am Sonntag wird es richtig spannend beim Trakehner Hengstmarkt, denn ab zehn Uhr werden nicht nur die gekörten Hengste von Zuchtleiter Lars Gehrmann kommentiert, sondern es werden auch der Siegerhengst gekürt und die Prämien verteilt. Im Anschluss geht es weiter mit der Präsentation der Auktionsfohlen mit Verlosung sowie dem Finale im TSF-Dressurchampionat, ehe nach der Mittagspause im 14 Uhr die prämierten und gekörtem Hengste sowie die Fohlen und Zuchtstuten versteigert werden.

Der Ingrid Klimke-Ausbildungsabend

Der Ausbildungsabend von Doppel-Europameisterin Ingrid Klimke dreht sich um das Thema „Vielseitige Grundausbildung mit Cavaletti“. Schon beides für sich genommen sind die Steckenpferde der Meisterin. Ihre Dressurpferde werden regelmäßig zum Galoppieren ins Gelände geschickt und nehmen am Springtraining teil. Und Vielseitigkeits-Europameister Hale Bob wäre in der Dressur wohl nicht so gut geworden, wenn er nicht regelmäßig in den Genuss des Cavaletti-Programms seiner Ausbilderin gekommen wäre. Wenn Sie auch vom Wissen und Können der Reitmeisterin profitieren wollen, sollten Sie sich ihre Praxisdemonstrationen am Freitag ab 20 Uhr nicht entgehen lassen.

Alle Infos rund um den Trakehner Hengstmarkt finden Sie hier.

