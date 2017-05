Turnier

Im Rahmen der Turnier Sonderausgabe haben wir ein tolles Gewinnspiel für Sie: Einen Uvex-Reithelm, ein Set von #soulhorse sowie ein Set von Natural Forces.

Uvex Suxxeed Luxury

Die neue Edition des Uvex suxxeed Luxury-Helmes mit Lederdekor, dezent abgestimmten Swarovski Kristallen und Alcantara ist auf den ersten Blick schlicht und edel, im Detail luxuriös. Die drei angesagten Farbkombinationen schwarz, blau und braun ergänzen jedes Reitoutfit mit Stil. Selbstverständlich entspricht der luxuriöse Riethelm allerhöchsten Sicherheitsstandards.

Seien sie die ersten, die den Helm gewinnen, denn er wird erst ab Herbst 2017 verfügbar sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 449,95 Euro. Größen: XS und S, M, sowie M und L.

www.uvex-sports.com

Set von Natural Forces

Die zu 100 Prozent aus natürlichen Inhaltsstoffen hergestellten Produkte von Natural Forces bieten eine chemiefreie Alternative zu herkömmlichen Präparaten. Das Active Gel hilft angenehm und schnell bei Muskelverspannungen. während der Natural Booster sowohl das körperliche als auch geistige Energielevel langfristig erhöht. Die Produkte sind damit optimale Begleiter für jeden Pferdesportler.

Wir verlosen den Booster in Tablettenform und das Active Gel für strapazierte Muskeln.

www.naturalforces.de

Set von #Soulhorse

#Soulhorse steht für jugendliche Leichtigkeit und Spaß am Pferdesport. Sei es als Erkennungsmerkmal am Halfter oder als Highlight am Vorderzeug – die individualisierbaren Marken machen den Stallalltag bunter. Die personalisierbaren Schabracken, Abschwitzdecken und T-Shirts bringen Farbe in den Stall und schaffen stylischen Mehrwert.

Ihren Gewinn können Sie sich nach Vorgabe individuell zusammenstellen.

www.soulhorse.de