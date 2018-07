Exklusiv: Eine Trainingsstunde bei Uta Gräf gewinnen!

Der Name Uta Gräf verbindet Spaß und Erfolg und wer möchte nicht so zufriedene, gymnastizierte Pferde reiten – Wer davon träumt hat jetzt die Möglichkeit diesem mit einer Trainingsstunde bei Uta Gräf ein Stückchen näher zu kommen.

Am St.GEORG Tag des Wissens begeisterte Uta Gräf bereits das Publikum und zusammen mit Ihrem Mann Stefan Schneider und Bereiter xyz zeigte sie, wie Abwechslung Spaß machen kann – Auch im wörtlichen Sinn. Jetzt gibt es für zwei Reiter eine Trainingsstunde bei Uta Gräf zu gewinnen!

equiXTREME Symposium: Feines Reiten mit Uta Gräf

EquiXtreme präsentiert jetzt das Symposium mit Uta Gräf. Live und Publikumsnah mit einem offenen Ohr soll es bei diesem Event mit familiärer Stimmung um den ganz normalen Reiter mit seinem Partner Pferd gehen. Es wird dabei nicht auf große Showeffekte und perfekte Reitvorführungen gesetzt werden, sondern auf die Weitergabe des Wissens aus unmittelbarer Nähe.

Dazu sind verschiedene Vortragsthemen geplant, wie beispielsweise zu Gebiss- und Sattelfragen, Sicherheitsequipment und Fütterung. Die Abwechslung ist groß! Und auch für die Kids wird es einen eigenen Brereich mit Hüpfburg, Kinderschminken und Ponyreiten geben. Spaß am Pferd von Anfang an.

Was? equiXtreme Symposium mit Uta Gräf und exklusiver Trainingsstunde

Wann und Wo? Am 29./30.09.2018 auf dem Buscherhof in Remscheid

Der St.GEORG verlost dazu exklusiv zwei Teilnehmerplätze für je eine Trainingseinheit mit Uta Gräf im Rahmen dieser Symposiums-Veranstaltung!

Die Teilnehmer sollten mindestens eine sichere A-Dressur reiten und das Pferd sicher in allen Grundgangarten vorstellen können.

Senden Sie uns ein kurzes Bewerbungsvideo (maximal fünf Minuten lang) an die E-Mail-Adresse redaktion@st-georg.de. Bitte lassen Sie sich beim Reiten filmen, egal ob zu Hause oder auf dem Turnier. Stellen Sie sich und ihr Pferd kurz vor: Wo liegen ihre Stärken und Schwächen? Warum sollen genau Sie für eine Trainingsstunde bei Uta Gräf ausgewählt werden? Am einfachsten können Sie uns das Bewerbungsvideo per wetransfer.com zuschicken. Weitere Fragen beantworten wir gerne!

Bewerbungsschluss: 3. September 2018

Auf dem Burscherhof wird es gegen einen kleinen Obulus Unterbringungsmöglichkeiten für die Pferde der beiden Gewinner geben. Eine Übernachtungsmöglichkeit für die Gewinner kann in dem Hotel direkt gegenüber der Anlage gebucht werden und eine Anreise ist bereits ab Freitag den 28.09. möglich.