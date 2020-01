Weltcup, Riders Tour & mehr: Jetzt Karten für die VR Classics in Neumünster gewinnen!

Vom 13. bis 16. Februar dreht sich in den Holstenhallen wieder alles um den Pferdesport. Die VR Classics feiern in diesem Jahr sogar einen runden Geburtstag: Schon zum 70. Mal kommen Dressur- und Springreiter aus vielen verschiedenen Nationen nach Neumünster. Wer live mitfiebern möchte, kann bei uns Tickets gewinnen!

Traditionell wird in Neumünster eine Weltcup-Etappe für die Dressurreiter ausgetragen. Hier geht es wenige Wochen vor dem Finale in Las Vegas noch einmal um wichtige Punkte. Nur drei Reiter pro Nation dürfen dort an den Start gehen – und Isabell Werth ist als Vorjahressiegerin bereits automatisch gesetzt. Es wird also definitiv spannend im Dressurviereck!

Auch das Finale der Riders Tour findet unter dem Dach der Holstenhallen statt. Dazu kommen weitere Weltranglisten-Springen und die Youngster Tour, so dass wieder ein hochkarätiges Starterfeld zu erwarten ist. Höhepunkt im Parcours ist sicherlich der Große Preis am Sonntag, der gleichzeitig letzte Wertungsprüfung für die Riders Tour ist.

Für richtig Stimmung sorgt auch regelmäßig die Indoor-Vielseitigkeit am Donnerstagabend! Im letzten Jahr gewann Nachwuchsreiterin Rebecca-Juana Gerken das M*-Springen über Naturhindernisse. Auch der Schauwettbewerb der Reitvereine verspricht wieder beste Unterhaltung. Neben dem Sport gibt es außerdem in den Hallen 4 und 5 ausreichend Gelegenheit zum Shoppen und Schlemmern.

Wir verlosen jeweils 3 x 2 Karten für den Donnerstagabend, Freitagvormittag, Freitagnachmittag und Samstagvormittag bei den VR Classics in Neumünster. Teilnahmeschluss ist der 3. Februar 2020.



Den genauen Zeitplan, Tickets und alle weiteren Infos zu den VR Classics finden Sie unter: www.reitturnier-neumuenster.de

So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen:

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail. Wenn Sie unseren Newsletter bereits abonniert haben, bekommen Sie keine separate Bestätigungs-E-Mail.

3. Der Eintrittskarten werden im Anschluss per Post an die Gewinner verschickt.



