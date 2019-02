Wieder online! St.GEORG Pfleger des Jahres 2019 – jetzt abstimmen und gewinnen

Es ist soweit! Die 15 ausgewählten Pfleger stehen zum großen St.GEORG-Community-Voting bereit. Viele, viele tolle Nominierungen sind bei uns eingegangen und mit ihnen wahnsinnig viele schöne Geschichten, die das Leben schreibt. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bei allen bedanken, die ihre Favoriten nominiert haben!

Nachdem unser Abstimmungsaccount leider gehackt worden war, können nun alle wieder – sicher! – ihren Favoriten wählen. Wer wird Pfleger des Jahres 2019? Es gab so viele tolle Einsendungen, dass es nicht einfach war, eine Vorauswahl zu treffen. Jetzt aber stehen 15 Top-TTs zur Auswahl. Die Jury hat lange gegrübelt und dann in einer Vorauswahl jeweils drei Nominierte pro Kategorie bestimmt. Wer von diesen „Pfleger des Jahres“ wird, das liegt jetzt in den Händen der St.GEORG-Community: Sie wird über die Sieger und Platzierungen abstimmen!

Wer mitmacht, kann auch selbst gewinnen. Wir haben viele tolle Preise von unseren Partnern zur Verfügung gestellt bekommen. Der Clou: Jeder, der seinen Favoriten in den fünf Kategorien (siehe unten) die Stimme gegeben hat, kann selbst entscheiden, welchen Preis sie oder er am liebsten gewinnen würde!

Aus den fünf von der St.GEORG-Community gewählten Siegern der einzelnen Kategorien wird dann der Pfleger des Jahres 2019 mit einer großen Ehrung und Preisverleihung auf der Equitana 2019 am 12. März gekürt.

Also: Abstimmen! Das Voting läuft bis zum 27. Februar 2019.

Stimmen Sie in jeder der fünf Kategorien ab – Verhelfen Sie Ihrem Wunschkandidaten zum Sieg und gewinnen Sie mit etwas Glück selbst einen der vielen tollen Voting-Gewinne!

Nominiert zum Pfleger des Jahres 2019 sind:

In der Kategorie Eltern:

Ralf Levermann, Danièle Vogg und Martina Döring

Hier erfahren Sie mehr über die Nominierten und können danach abstimmen. Mehr erfahren ->

In der Kategorie Großeltern:

Oma von Emma Chloè, Großeltern Baumann und Oma Brunkhorst

Hier erfahren Sie mehr über die Nominierten und können danach abstimmen. Mehr erfahren ->

In der Kategorie Freunde:

Christian Sieg, Markus und Marie-Christin Haag

Hier erfahren Sie mehr über die Nominierten und können danach abstimmen. Mehr erfahren ->

In der Kategorie Lebenspartner:

Jan Lewerenz, Sebastian Heinrichs Lerner und Henry Welther

Hier erfahren Sie mehr über die Nominierten und können danach abstimmen. Mehr erfahren ->

In der Kategorie Geschwister:

Dana Sander, Simone Meis und Zara Haustein

Hier erfahren Sie mehr über die Nominierten und können danach abstimmen. Mehr erfahren ->

Sie wissen bereits, welche Kandidatin/welcher Kandidat Ihr persönlicher Favorit ist? Dann können Sie hier direkt abstimmen.