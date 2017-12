Wiesen-Chips statt Winterweide – Marstall Futter zu gewinnen

Für die optimale Nährstoffversorgung im Winter: marstall Wiesen-Chips. Wir verlosen das Futter.

Nicht nur der Mensch muss im Winter darauf achten, genug Nährstoffe zu sich zu nehmen, auch beim Pferd sollten Besitzer ein Auge darauf haben. Statt üppiger Sommerweide geht es in der kalten Jahreszeit entweder auf das Paddock oder auf die Winterweide, beides lässt die Pferde nicht unbedingt euphorisch werden. Für die Nährstoffzufuhr ist dann in erster Linie das Raufutter zuständig. In den meisten Fällen ist das Heu. Doch nicht selten kämpfen Reitställe gegen eine schlechte Heuqualität.

Marstall hat als Zusatz die Wiesen-Chips im Angebot. Im ersten Aufwuchs wird das Allgäuer Gras während der Blüte geschnitten und anschließend warmluftgetrocknet zu Cobs verarbeitet. Es soll rund 50 verschiedene Kräuter und Gräser enthalten, die naturbelassen, staubarm und rohfaserreich sind. Verfüttern kann man die Wiesen-Chips entweder trocken oder aber aufgequollen. Bei ersterer Variante werden die Chips einfach über das Kraftfutter gegeben, dann fördern sie Kauzeit und Fresstätigkeit. Das Einweichen der Chips eignet sich vor allem dann, wenn noch Medikamente mit dem Futter zusammen verabreicht werden. Da das Futter fruktanarm und ohne Melasse ist, eignet es sich auch für sensible und ältere Pferde.

