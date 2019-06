Workshop bei Luis Valenca zu gewinnen!

Er gilt als Altmeister der klassischen Reitkunst: Luis Valença. Gemeinsam mit seinen Töchtern wird der Portugiese im Juli einen Workshop in München geben. Wer dabei sein möchte, hat jetzt die Chance bei uns einen Teilnehmerplatz zu gewinnen.

Am 13. und 14. Juli sind Luis Valença und seine Töchter Filipa und Sofia zu Gast im CAVALLUNA PARK in München. In ihrem zweitägigen Workshop vermitteln sie die Grundlagen ihrer Trainingsmethode. Teilnehmer erleben nicht nur Luis Valença selbst, sondern können sich auch mit dem eigenen Pferd für Privatstunden mit einer seiner Töchter anmelden. Alle Infos gibt es unter www.cavalluna-park.de!

Für den Workshop stehen zwei Varianten zur Auswahl:

Workhop-Paket

1 oder 2 Tage, ohne Pferd

Tageseintritt in den CAVALLUNA PARK

Theorieunterricht bei Luis Valenca

Reitvorführungen und Trainingsdemonstrationen der Euipe Valenca

Preise: 1 Tag = 75,- €, 2 Tage = 99,- €

Privatstunden-Paket

Beide Tage, mit Pferd

Tageseintritt in den CAVALLUNA PARK

Zugang zum Backstage-Areal

Theorieunterricht bei Luis Valença

Reitvorführungen und Trainingsdemonstrationen der Equipe Valença

Unterbringung Ihres Pferdes für eine Nacht inklusive Futter

1x täglich 30 Minuten Privattraining in der Reithalle mit dem eigenen Pferd

Preise: Beide Tage, all inclusive 299,- €

Info & Buchung unter: info@cavalluna-academy.com

Über die Valença-Methode

Die „Valença-Methode“ nutzt die klassische Reitkunst als Grundlage für eine funktionierende Kooperation zwischen Reiter und Pferd. Sie kann für jedes Pferd, jeden Reiter und jede Reitweise angewendet werden. Leichtigkeit, Harmonie und die klare Kommunikation des Reiters stehen im Vordergrund. Denn damit ein Pferd lernen kann, muss es die Sprache seines Reiters verstehen. Das Ziel des Trainings ist stets, ein gesundes, gut trainiertes und glückliches Pferd unter dem Sattel oder an der Longe zu haben. Daher wird das Lerntempo immer vom Pferd vorgegeben.

Wir verlosen einen Platz für das Workshop-Paket. Der oder die Gewinnerin darf an beiden Tagen am Theorieunterricht bei Luis Valença teilnehmen und erhählt freien Eintritt zum CAVALLUNA PARK. Teilnahmeschluss ist der 07. Juli 2019.



So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen:

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail. (Wenn Sie unseren Newsletter bereits abonniert haben, bekommen Sie keine separate Bestätigungs-E-Mail.)

3. Der oder die Gewinner*in wird am 8. Juli per Telefon oder E-Mail benachrichtigt.



TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wenn der Gewinn von unseren Gewinnspielpartnern direkt verschickt wird, werden die Daten der Gewinner zum Zweck der Gewinnversendung an diese weitergeleitet. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind jederzeit einsehbar.