Zedan 4 in 1 Hufpflege gewinnen und selbst testen

Mit gesunden Hufen durch den Winter! Unsere amtierende Pflegerin des Jahres Christina Müller hat in der aktuellen Dezember-Ausgabe das Zedan 4 in 1 Hufpflege-Spray getestet.

Diese spezielle Hufpflege ist ein NCS zertifiziertes Naturkosmetik Produkt. Die Zedan 4 in 1 Hufpflege wurde für eine nachhaltige Pflege und Förderung des Wachstums der Hufe entwickelt.

Es soll die Elastizität erhalten und langfristig Hufwand, Kronrand, Strahl und Sohle pflegen. Das enthaltene Lorbeeröl verspricht insbesondere eine intensive Kronrandpflege und durchblutungsförnde Wirkung, so dass die Hufe elastisch und belastbar bleiben. Das Keratin hilft das Hufhorn zu festigen und das Traubenkernöl sorgt für einen gesunden Glanz – geunde und glänzend gepflegte Hufe.

Die Anwendung ist denkbar einfach: Das 2-Phasenprodukt vor Gebrauch kurz und kräftig schütteln. Saubere Hufe regelmäßig dünn und gleichmäßig einsprühen. Bei Bedarf mit einem Schwamm oder Pinsel verteilen.

Christina Müller hat das Produkt bereits für die St.GEORG-Ausgabe 12/2018 getestet und Sie können jetzt eine von insgesamt zehn 275ml Flaschen gewinnen, um es selbst auszuprobieren!

Jetzt die Gewinnchance sichern, denn teilnehmen ist ganz leicht:

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail.

3. Jetzt sind Sie in unserem Lostopf um die Zedan 4 in 1 Hufpflege.

4. Daumen drücken nicht vergessen!

5. Den Gewinnern wird nach Ablauf des Gewinnspiels der Gewinn direkt von unserem Gewinnspielpartner zugeschickt.

Teilnahmeschluss ist der 12.12.2018 – Viel Glück!

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Da der Gewinn von unserem Gewinnspielpartner Zedan MM-Cosmetic direkt verschickt wird, werden die Daten der Gewinner zum Zweck der Gewinnversendung weitergeleitet. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind jederzeit einsehbar.