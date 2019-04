Zu gewinnen: Teilnahme am Kosmos-Live-Webinar „Fitnessprogramm für das Pferd“

Keine Zeit für spannende Vorträge rund ums Pferd? Gibts nicht! Online-Webinare sind absolut im Trend.

Ganz bequem von Zuhause aus kann man direkt teilnehmen und spannenden Vorträgen lauschen. Je nach Webinar gibt es Vorträge, Vorträge mit anschließenden Fragerunden oder sogar auch Webinare mit Teilnahmebescheinigungen.

Wir verlosen jetzt einen Webinar-Teilnahme-Platz zum „Fitnessstudio für mein Pferd Teil 1: Muskelaufbau – wie und warum?“ von Kosmos am Donnerstag, den 09.05.2019 um 19:00 Uhr.

Hier kann man auch ganz einfach überprüfen, ob man mit seinem PC/Laptop teilnehmen kann: Ist mein Computer geeignet?

Aber worum gehts überhaupt genau im Webinar mit der Physiotherapeutin für Pferde Kathrin Obst?

Im ersten Teil der „Fitnessstudio für mein Pferd“- Serie beginnt sie an der Basis. Wie baut man Muskulatur auf, was verhindert Muskelaufbau? Welche Rolle spielen Faszien? Warum sind Warm Up und Cool Down genauso wichtig wie die eigentliche Arbeitsphase? Das alles und noch viel mehr erfährt man in diesem Webinar. Damit der Abend nicht zu theoretisch wird, hat Kathrin Obst viele Bilder, Videos und Übungen mitgebracht, so dass auch die Praxis nicht zu kurz kommt.

Also einfach bei der Verlosung mitmachen und mit etwas Glück am Webinar teilnehmen, auch mit dem Laptop auf der Couch…

Teilnahmeschluss ist der 07.05.2019 – Wir drücken die Daumen!

Wer kein Losglück hat, aber trotzdem gerne teilnehmen möchte, kann sich direkt bei Kosmos kostenpflichtig für das Webinar anmelden.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wenn der Gewinn von unserem Gewinnspielpartner direkt verschickt wird, werden die Daten der Gewinner zum Zweck der Gewinnversendung an diesen weitergeleitet. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind jederzeit einsehbar.