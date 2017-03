ANZEIGE: Ariat-Frühjahrskollektion mit dem brandneuen Vortex™ und mehr

Stetige Innovationen, maximaler Tragekomfort – das sind Attribute, die die Premiummarke Ariat auszeichnen. Diesem Motto folgt auch die aktuelle Frühjahrskollektion, die Komfort, Stil und Funktion vereint. Pünktlich zur Saison 2017 hat Ariat nun seine Innovationen enthüllt.

So eröffnet Ariat mit dem brandneuen Vortex™ ein neues Kapitel in Sachen Reitstiefel. Der innovative, athletische Look sowie ein noch nie da gewesener Tragekomfort machen den Vortex™ zu einem Reitstiefel, der seinesgleichen sucht. Die funktionalen Merkmale des Vortex™ wurden in Zusammenarbeit mit Profis entwickelt. Das Ergebnis: die NITRO™ Technologie, die dem Reitstiefel sowohl Flexibilität als auch Stabilität verleiht. Die Shock Shield™ Technologie sorgt für beste Schockabsorption und der leichte Pebax®-Rahmen für Torsionstabilität im Fersen- und Mittelfußbereich. Das Ergebnis: Ein völlig neuartiger Reitstiefel auf allerhöchstem technischen Niveau, ein Unikat. Der Vortex™ ist genau das, was Reiter brauchen, um Spitzenleistungen zu bringen.

Weiteres Mitglied der Heritage-Familie

Die bewährte Heritage-Produktlinie hat Zuwachs bekommen: die Heritage IV Stiefeletten. Sie bestechen durch eleganten Look und den bei Ariat systemimmanenten Tragekomfort, der hier unter anderem durch 4LR™-Sohlentechnologie und das schockabsorbierende Fersenpolster gewährleistet wird.

Neue Bekleidungslinie

Ebenfalls jetzt neu auf dem Markt von Ariat: die Frühjahrsbekleidungskollektion. Die Marke Ariat steht hier für Funktionalität und einen einzigartigen Look. Damit ist man sowohl im Stall als auch in der Freizeit immer passend angezogen. Die Trendfarbe 2017: „Peach“.

Ariat auf der Equitana

Überzeugen Sie sich auf der Equitana selbst von den neuen Ariat-Produkten. Sie finden Ariat auf der Equitana in folgenden Hallen:

Albenisa: 2-B06

Alex Mundorff Western Riding & Country Lifestyle: 7-A22

Ariat: 12-A22

Boots & Fashion Group: 7-D02

Cayuse Saddle ‘N’ Show Tack: 7-F30

Reitsport Enderle: 4-C40

Reitstiefel Kandel: 5-C25

Für weitere Informationen rund um die aktuelle Ariat Kollektion besuchen Sie uns im Internet unter www.ariat.com oder schauen Sie auf unserer Facebook oder Instagram Seite vorbei.