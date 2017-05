ANZEIGE: Summer Mixed Sales Oldenburg – Simply the Best

Am Samstag, 3. Juni, können Sie im Oldenburger Pferde Zentrum Vechta bei den Summer Mixed Sales Spitzenfohlen der Extraklasse ersteigern. Und wer lieber direkt durchstarten möchte, wird garantiert bei den Reitpferden der Kollektion fündig.

Nur die Besten ihres Jahrgangs werden sich in Vechta präsentieren. Die Oldenburger Fohlen der Kollektion überzeugen mit besten Dressur- und Springabstammungen. Kinder von Vererber-Stars wie Diamond Hit, Bordeaux, Bonds, For Romance I OLD oder Vitalis aus sportbewährten Mutterstämmen lassen schon jetzt ihr Talent erkennen. Sichern Sie sich jetzt Ihren Star von morgen! Hier einige Beispiele, was Sie in Vechta erwartet.

Die Dressurtalente

Angeführt wird die exklusive Kollektion von Kat. Nr. 1 Faszinato v. Feinrich – Don Primero – Rohdiamant. Der bildschöne Hengstanwärter stammt aus dem berühmten Stamm der Duellmodell. Diesem Stamm entspringt ebenfalls der Hengst Donnerschwee v. Donnerhall. Vater Feinrich hat den Weltmeister der fünfjährigen Dressurpferde Fürst Heinrich zum Vater und stammt aus derselben Mutter wie die Hengste For Romance I OLD und II sowie Bundeschampionesse Fasine OLD.

Kat. Nr. 21 Vitalian v. Vitalis – Sir Donnerhall I – Sion ist ein Sohn vom Nürnberger Burg-Pokal Sieger Vitalis unter Isabel Freese. Vater Vitalis ist momentan in aller Munde und brilliert mit spektakulären Auftritten und Siegen auf internationalem Parkett. Sein Sohn Vitalian hat als Bewegungskönig alle Möglichkeiten, um in die Hufspuren seines herausragenden Vaters zu treten.

Die Springtalente

Auch im Springbereich locken internationale Abstammungen mit Vätern der Extraklasse. Internationale Spitzenhengste wie Heartbreaker, Cornet Obolensky, Comme il faut, Quickly de Kreisker, Vagabond de la Pomme, Diamant de Semilly, Balou du Rouet, Emerald van’t Ruytershof, Quasimodo van de Molendreef oder I’m Special de Muze werden in Vechta begeistern. Hier haben Sie die Möglichkeit, sich einen Oldenburger Sportstar von morgen zu sichern.

Ein Highlight in der Kollektion ist Kat. Nr. 6 Heartpower v. Heartbreaker – Voltaire – Veneur du Luc. Die Mutter dieses typvollen Hengstanwärters ist keine Geringere als die Schwester von Pénélope Leprevost‘s internationalen hocherfolgreichen Spitzenhengst Topinambour v. Heartbreaker.

Dressurpferde zum Losreiten

Die Kollektion der Summer Mixed Sales umfasst neben Spitzenfohlen auch eine qualitätsvolle Kollektion an Reitpferden. Die Dressur- und Springpferde glänzen vielfach bereits mit ersten Erfolgen im Nachwuchssport. Interessante Blutführungen und feinste Reiteigenschaften prognostizieren eine sporterfolgreiche Zukunft dieser Oldenburger Talente.

Springpferde mit allen Möglichkeiten

Praktische Informationen

Hier finden Sie die gesamte Kollektion

Oder bestellen Sie Ihren gedruckten Katalog gerne direkt im Auktionsbüro bei:

Elisabeth Gerberding: +49 (0) 44 41-93 55 12, E-Mail: gerberding.elisabeth@oldenburger-pferde.com

Heike Arends: +49 (0) 44 41-93 55 31, E-Mail: arends.heike@oldenburger-pferde.com

Selbstverständlich können Sie Ihren Favoriten auch ganz bequem am Telefon ersteigern. Bitte kontaktieren Sie hierfür folgende Mitarbeiter des Oldenburger Auktionsbüros:

Dressurpferde:

Thomas Rhinow: +49 (0) 44 41-93 55 15, E-Mail: rhinow.thomas@oldenburger-pferde.com

Daniel Pophanken: +49 (0) 44 41-93 55 895, E-Mail: pophanken.daniel@oldenburger-pferde.com

Springpferde:

Fabian Kühl: +49 (0) 44 41-93 55 51, E-Mail: kuehl.fabian@oldenburger-pferde.com