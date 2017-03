ANZEIGE: TONICS Reitsport Footwear – Auftritt auf der EQUITANA

Seit zwei Jahren steht die Marke TONICS aus dem Hause Schockemöhle Sports für exklusives und hoch funktionales Schuhwerk für Reiter. Bei der Weltmesse des Pferdesports, der EQUITANA in Essen, freut sich das TONICS-Team bereits, sämtliche Modelle vorstellen zu dürfen.

Seit zwei Jahren ist die Reit-Footwear der Marke TONICS aus dem Hause Schockemöhle Sports auf dem Markt. Auf der Weltmesse der Pferde Sports, der EQUITANA in Essen, präsentiert sich TONICS mit einem eigenen Stand. In Halle 5, Stand Nr. C20, sind alle Modelle in sämtlichen Ausführungen erhältlich.

TONICS ist das Ergebnis einer mehrjährigen Entwicklungsphase. Unermüdlicher Einsatz mit dem Ziel, neue Maßstäbe in Bezug auf Funktion und Design zu setzen und damit die Bedürfnisse des Marktes passgenau zu bedienen – diese Philosophie liegt TONICS zu Grunde.

Das Resultat ist eine exklusive Auswahl an Reitsport-Schuhwerk, die der Reiterin und dem Reiter das gibt, was sie wirklich brauchen: hochwertige, komfortable und optisch ansprechende Stiefeletten und Chaps als ideale Grundlage für erfolgreiches Reiten.

Wasserdicht und sportlich im Design

Highlight und Bestseller ist die Stiefelette SPACE (UVP €259,00). Wasserdicht, atmungsaktiv und ausgestattet mit einer ausgefeilten Sohlentechnologie, bietet dieser Schuh höchsten Tragekomfort. Dabei weiß SPACE auch mit dem feinen italienischen Design zu überzeugen. Weiterer Pluspunkt: Der innovative Seitenabriebschutz schont nicht nur das Leder, sondern ist als besonderes Designelement auch ein optisches Highlight.

Im mittleren Preissegment bietet Tonics die Stiefeletten STARDUST und COSMIC (UVP je €189,00) an, die sich ebenfalls durch einen hohen Tragekomfort auszeichnen. Während STARDUST mit zwei Reißverschlüssen und einer elastischen Schnürung ausgestattet ist, kommt COSMIC mit einem Front Zip.

Chaps mit hervorragender Passform

Passend zu den Reitstiefeletten hat TONICS aktuell je einen Trainings- und Turnierchap im Programm. Das insbesondere für Trainingszwecke geeignete Modell SIRIUS überzeugt durch sehr weiches, genarbtes Leder außen und rutschfestes Grip-Leder innen. In Kombination mit den Elastikeinsätzen sorgen diese Eigenschaften dafür, dass SIRIUS wie eine zweite Haut sitzt. Der Turnierchap TRITON steht für Eleganz und Tragekomfort. Das feine europäische Glattleder außen verkörpert in Kombination mit dem edlen TONICS Logo und dem hohen Außenbogen das gewisse Etwas. Die Kombination aus anatomischer Form und elastischen Einsätzen sorgt für eine ausgezeichnete Passform.

Alle TONICS Produkte sind in den Farben Schwarz und Dunkelbraun im gut sortierten Reitsportfachhandel erhältlich. Über unseren eigenen Auftritt hinaus finden Sie unsere Footwear auf der Equitana auch in Halle 12, Stand Nr. A13.

Weitere Infos unter www.tonics-shoes.com