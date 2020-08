Barrier Cream – das neueste Produkt in der Health Care-Serie von Blue Hors!

Mit der neuen Hautschutzcreme Barrier Cream von Blue Hors können Pferdebesitzer exponierte Stellen ihrer Pferde optimal pflegen und schützen. Insbesondere für empfindliche Stellen wie die Fesselbeuge, aber auch für trockene oder entzündete Hautstellen eignet sich die Creme.

Barrier Cream ist eine dickflüssige, weiße Creme aus Sheabutter, Zink, Magnesium und Glycerin, die exponierte Bereiche pflegt, weich macht und schützt. Das Zink in der Barrier Cream macht die Creme dickfküssig und wasserabweisend, so dass sie länger vor äußeren Bakterien und vor Schmutz schützt, aber auch die anderen Inhaltsstoffe haben viele positive Eigenschaften!

Barrier Cream wurde entwickelt, um ein „Must-Have-Produkt“ im Alltag zu haben, es eignet sich insbesondere aber auch als Turnierprodukt für Pferde mit trockener Haut in den Fesselbeugen. Die Haut in den Fesselbeugen ist dünn und sehr empfindlich. Bei Blue Hors werden diese sensiblen Stellen deshalb vorbeugend geschützt und gepflegt.

Das in der Barrier Cream enthaltende Zinkoxid wirkt auf die Pferdhaut entzündungshemmend und reizmildernd gegen Krankheitserreger und Entzündungen und fördert den Wundheilungsprozess.

Zusätzlich bildet sich ein Schutzfilm auf rissiger Haut, der die Abheilung fördert.

Beruhigende Sheabutter

Der natürliche Inhaltsstoff Sheabutter ist ein echter Allrounder, sehr gut verträglich und beruhigend für die Pferdehaut. Schon seit Urzeiten vertraut man auf die unschätzbare Pflege und Heilkraft der Sheabutter mit ihren entzündungshemmenden, wundheilenden und schmerzlindernden Eigenschaften. Auch bei kleinen Wunden kommt Shea Butter traditionell zum Einsatz.

Die Pflegekomponente Glycerin spendet Feuchtigkeit und bietet gleichzeitig Schutz vor Nässe. Glycerin wirkt stark feuchtigkeitsbindend und schützt und regeneriert die hauteigene Barrierefunktion. Dadurch wird die Hautelastizität effektiv erhöht.

Entzündungen bekämpfen

Der Mineralstoff Magnesium kennen die meisten nur in Form von Tabletten oder in flüssiger Form zur Unterstützung von innen. In Cremes leistet Magnesium einen positiven Einfluss zur Verhinderung von Entzündungsprozessen. Bei trockener und sensibler Haut wirkt das Mineral beruhigend und ausgleichend.

Die Blue Hors Barrier Cream eignet sich für trockene, empfindliche Haut und bei Wunden. Das Produkt wird in Dänemark hergestellt und die Verpackung besteht aus recyceltem Kunststoff. Das Team von Blue Hors hofft, dass Sie von der Barrier Cream begeistert sein werden!

Inhaltsstoffe: AQUA, CAPRYL / CAPRIC TRIGLYCERIDE, ZINKOXID, ETHYLHEXYLSTEARAT, DIISOSTEAROYLPOLYGLYCERYL-3-DIMER-DILINOLEAT, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, MAGNESIUMSTEARAT, MAGNESIUMSULFAT, PHENOXYETHANOL, HYDROGENIERTES CASTORÖL, GLYCERIN, MILCHSÄURE, ETHYLHEXYLGLYCERIN