Saltisept Horse – Die Innovation für Wundpflege und Stalldesinfektion

Jeder Pferdebesitzer kennt es. Im Spind steht eine ganze Armee diverser Mittel zur Anwendung bei Mauke, Strahlfäule, Ekzemen, Pilzbefall, für die Wundversorgung, zur Stalldesinfektion und Co. Viele Produkte, in Summe teuer und oft bleibt der gewünschte Erfolg aus. Dann ist das Leid für Mensch und Tier groß. Das geht besser mit Saltisept Horse!

Saltisept Horse ist ein Produkt für eine einfache und wirkungsvolle Anwendung in vielen Bereichen rund ums Pferd. Die Zukunft der Hygiene für Pferd, Mensch und Umwelt, ausgezeichnet mit dem Titel „Proof of Innovation 2021“ durch die Spoga Horse!

Hygiene rund ums Pferd – Ein häufig unterschätztes Thema!

Sorgfältige Hygiene bildet die Basis, damit Ihr Pferd gesund bleibt und ein verlässlicher Freizeit-, sowie auch Sportpartner ist. Bei Pferden tritt neben dem Pilzbefall häufig das Sommerekzem, die Mauke oder die Strahlfäule meistens aufgrund mangelnder Hygieneumstände (Nässe, Verkeimungen, Bakterien- und Pilzbefall etc.) auf.

Durch den Einsatz und die desinfizierende Wirkung von Saltisept Horse gegen Viren, Bakterien, Hefen, Pilze und Sporen werden Hygieneumstände gezielt verbessert. Auch kleine Wehwehchen, wie z. B. Schnitt-, Biss-, Kratz-, und Schürfwunden, die ganz schnell beim artgerechten Auslauf auf der Weide durch das Rangeln und Toben mit den Pferdekumpels entstehen können, sind an der Tagesordnung. Als Folge solcher Verletzungen dringen Keime und Mikroorganismen, wie Bakterien und Viren, in die Wunde ein und verschlimmern das Krankheitsbild. Es entstehen entzündete, teils offene, blutende oder sogar eiternde Wunden. Auch zunächst harmlose Floh-, Zecken- und Milbenbisse sowie Bremsen- und Mückenstiche können sich so schnell entzünden. Als Pferdebesitzer möchte man sein Tier durch optimale Wundpflege bestmöglich unterstützen. Mit dem Desinfektionsmittel Saltisept Horse haben Sie die Möglichkeit dazu!

Auch im generellen Stallalltag ist präventive Hygiene von Stallungen und Equipment ein nicht zu unterschätzendes Thema und gehört zu einem guten Gesundheitsmanagement der Tiere. Gerade in Zeiten von Seuchenausbüchen, wie aktuell dem Equinen Herpes Virus, sind ausreichend Hygiene und Desinfektionsmaßnahmen von besonderer Wichtigkeit. Saltisept Horse bietet Ihnen auch hier die umfangreiche Lösung!

Saltisept Horse – Die Zukunft der Hygiene rund ums Pferd

Saltisept Horse ist „ready to use“ und mit 60 Sekunden Einwirkzeit wirksam gegen Viren, Bakterien, Hefen, Pilze und Sporen. Ein verdünnter Einsatz mit längerer Einwirkzeit macht das Produkt äußerst sparsam im Verbrauch, gerade bei großen Flächen. Saltisept Horse kann gewischt, gesprüht und vernebelt werden. Es ist kein Gefahrstoff, nicht reizend oder sonstig schädigend, sondern „dermatologisch getestet“ – mit der Note „sehr gut“. Saltisept Horse brennt nicht in der Wunde, ist unsichtbar und ADMR-konform. Eine Karenzzeit muss nicht eingehalten werden. Ohne Alkohol, Duft-, Farb- und Konservierungsstoffe ist es auf der Haut, in der Wundpflege, auf Flächen sowie Textilien einsetzbar. Sein breites Wirkspektrum setzt dem einfachen Einsatz im Stall und am Pferd kaum Grenzen.

Der minimalistische Ansatz bedient folgende Anwendungsbereiche:

Huf-, Haut-, Fell- und Wundpflege

Desinfektion von Pferdeboxen, Anhängern, Futtertrögen, Abschwitzdecken, Bürsten und sonstigem Equipment

Beseitigung von Gerüchen, Schimmel und Biofilm in Tränken

Inhalationstheraphie/Verneblung von Heu/Einstreu zur Förderung der Atemwegsgesundheit

Das Wegwerfen von nicht aufgebrauchten, abgelaufenen One-Case-Produkten gehört durch die vielseitigen Einsatzbereiche von Saltisept Horse der Vergangenheit an und schont Geldbeutel und Umwelt.

Das Wirkprinzip von Saltisept Horse

Der Wirkstoff von Saltisept Horse beruht auf dem körpereigenen Stoff Natriumhypochlorid. NaOCl wird schon lange für Desinfektionszwecke eingesetzt. Jedoch reagiert sich der leistungsfähige und doch verträgliche Wirkstoff schnell ab und muss zeitnah verbraucht werden. Daher erfolgte die Herstellung bislang im in-situ-Verfahren zur unmittelbaren Anwendung. Durch Modifikationen in der Herstellung ist es nach langer Entwicklung gelungen, das NaOCl stabil und passiv in wässriger Lösung herzustellen. Die Wirkkaskade von Saltisept Horse ist an die Immunabwehr von Wirbeltieren angelehnt, beginnt erst im Kontakt mit Keimen und ermöglicht so viele Anwendungen am Pferd. Bei dieser Neuentwicklungen steht auch der aktive Umweltschutz mit im Fokus. Sowohl das Produkt Saltisept Horse, als auch dessen Produktion, sind zu 100 % klimaneutral.

Saltisept Horse ist in verschiedenen, recyclebaren Gebindegrößen erhältlich:

250/500 Milliliter Flaschen mit Fingerzerstäuber, besonders handlich und gut verstaubar in Putzbox und Co.

1 Liter Flasche mit Punktstrahl für gezielte Anwendungen + Flächensprühfunktion

5/10/20 Liter Kanister mit Auslaufhahn

500 Milliliter Feinstnebel-Nachfüllflasche arbeitet ohne Druck besonders geräuscharm, ideal für Anwendungen am Pferd

Professionelles Hygiene-Management mit Saltisept Horse

Saltisept Horse bietet auch für Tierärzte, Hufschmiede, Physiotherapeuten, Kliniken usw. eine hervorragende Möglichkeit ihren Patienten einen optimalen Hygienestatus während der Behandlung zu gewährleisten. Zudem unterstützt die Saltisept GmbH Sie bei der Entwicklung von passgenauen Hygiene- und Gesundheitskonzepten für Ihren Betrieb und berät zu Themen wie Stalldesinfektion, Wundpflege, Heu- und Einstreudesinfektion sowie der Inhalationstherapie. Dienstleistungen vor Ort runden das Angebot ab. Entdecken Sie auch die Serien Saltisept und Saltisept Animal für Anwendungen im Humanbereich und bei Heimtieren.

Mehr Informationen finden Sie hier: www.saltisept.de