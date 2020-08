Vetdrop – tiefenwirksam, schmerzfrei, nicht invasiv, tierfreundlich

Ein Verfahren, diverse Anwendungsmöglichkeiten von der Wundbehandlung über Hilfe bei Arthrose bis hin zur Sehnentherapie – VETDROP ist die Zukunft der Tiermedizin!

Wir Menschen glauben nur das, was wir sehen und was medizinisch erwiesen ist. Wir können mit blossem Auge nicht erkennen, wie sich eine Sehne viel schneller repariert als normalerweise erwartet. Was wir jedoch leicht erkennen und auch dokumentieren können, ist, wie schnell und auf welche Weise eine offene Wunde mithilfe von Vetdrop repariert wird.

So funktioniert Vetdrop

Bei der Transdermalen Applikation mit Vetdrop werden mittels Luftdruck sowohl Sauerstoff als auch die zu verabreichende Substanz durch die Haut bis tief ins Gewebe eingebracht. Hier verteilt sich das Medikament und bildet ein Depot. Dass das Produkt tatsächlich durch die Haut in den Körper eindringt, wurde in Studien an der Universität Zürich nachgewiesen und dokumentiert. Die Behandlung ist für das Pferd vollkommen schmerzfrei und risikolos, weil die Hautbarriere zwar durchwandert, aber nicht verletzt wird.

Was bei Wunden zu beobachten ist, geschieht auch bei verletzten bzw. erkrankten Strukturen im Körperinneren, also z. B. gezerrten Sehnen, entzündeten Gelenken etc. Die Regeneration beschleunigt sich enorm, was zu folgenden Vorteilen führt:

– weniger Schmerzen für das Pferd

– mehr Freiheit für das Pferd

– weniger Muskelverlust

– schnellere Genesung des Pferdes

– geringere Kosten für den Eigentümer

Behandlungsmöglichkeiten mit Vetdrop

Es gibt bereits unzählige Bespiele von Pferden, die mit Vetdrop von ihren Leiden erlöst werden konnten. Viele Vetdrop-Anbieter haben Behandlungsjournale erstelt, die wie Ihnen nachfolgend verlinkt haben. In den einzelnen Berichten wird der jeweilige Verfasser genannt – bitte zögern Sie nicht, sich an diese Kontaktperson zu wenden, um aus erster Hand mehr über die Erfahrungen zu hören. Oder Sie vereinbaren gleich einen Termin!

• Allergische Reaktionen auf einen Lammfellsattelgurt

• Bluterguss – Phlegmon – Hottie

• Druckstelle

• Fesselträger- und Sehnenschäden

• Arthrose – auch in der Halswirbelsäule

• Headshaking

• Hufabszesse

• Hufgelenksentzündungen

• Hufkrebs

• Offene Wunden

• Mauke

• Muskelverhärtungen

• Spat

• Strahlbeinfrakturen

• Überbeine

• Verbrennungen

• Wundheilung nach Sarkoid-Entfernung

• Zysten

Weitere Beispiele erfolgreicher Behandlungen finden Sie hier.

Viele Möglichkeiten

Das Vetdrop-Gerät wird kontinuierlich verbessert. Es gibt nun acht Programme für Pferde, drei für Kleintiere und fünf für Rinder. Diese Programme sind individuell organisiert und ermöglichen eine effektive Behandlung von Körperteilen, die zum Teil sonst nicht zu erreichen wären. Zum Beispiel gibt es für Pferde folgende Programme:

P1 – Wunden

P2 – Hautirritationen wie Mauke, Ekzeme

P3 – Punktuelle Behandlung – Gelenk, Huf, Knie, ISG

P4 – 10 cm Bereich – Überbeine, Schleimbeutel usw.

P5 – 10-20 cm Bereich – Sehne, Fesselträger, Halswirbel

P6 – mehr als 20 cm – Muskulatur

P7 – Zweiseitige Behandlung – Rückenmuskulatur

P8 – Inhalation

Vetdrop ist die Zukunft – und es ist die Alternative für Ihre Tiere!