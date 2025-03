100 Schulpferde plus: Erstes Schulpferd ist eingezogen

Mit der Initiative „100 Schulpferde plus“ setzen sich die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) und die Reit-WM Aachen 2026 für dieMehr …

Mit der Initiative „100 Schulpferde plus“ setzen sich die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) und die Reit-WM Aachen 2026 für die Zukunft der Reitschulen in Deutschland ein. Es werden sogar Schulpferde ausgelost. Zu den ersten Gewinnern der Initiative zählt der Reit- und Voltigierverein Butzbach. Er hat in der ersten Auslosung im Januar 2025 einen Zuschuss in Höhe von 5.000 Euro für den Kauf eines Schulpferdes gewonnen. Nun hat der Verein ein Schulpony gefunden.

Viel Glück für Reitverein Butzbach

Erst vor wenigen Wochen ist Calio, ein sechsjähriges Deutsches Reitpony im Reit- und Voltigierverein Butzbach in Hessen eingezogen. Übrigens heißt er mit vollem Namen:Coconut´s Caliostro. ,„Dass wir gleich bei der ersten Auslosung gewinnen und sofort unser perfektes Schulpferd finden, war ein toller Zufall. So viel Glück hatten wir noch nie“, sagt Sina Fend, 1. Vorsitzende und Trainerin im Reit- und Voltigierverein Butzbach.

Das sind Calios neue Aufgaben als Schulpferd

Gemeinsam mit Jugendwartin Sabrina Schmid hatte sich Sina Fend auf die Suche nach einem neuen Teammitglied für die Reit- und Voltigierschule im hessischen Wetteraukreis gemacht. „Calio fiel uns sofort durch seine ruhige, aufmerksame Art auf,“ sagt Sabrina Schmid. Beim Reit- und Voltigierverein Butzbach gibt es Reitunterricht für Anfänger und Fortgeschrittene, Voltigieren und seit 2020 gibt es eine „Ponyschule“ für Kinder ab 3 Jahren. Neben Calio sind zehn weitere Schulpferde täglich im Einsatz. Sie vermitteln Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Freude am Reitsport.

Über 1.000 Bewerbungen für den Wettbewerb

Neben dem Reit- und Voltigierverein Butzbach haben neun weitere Vereine einen Zuschuss für den Kauf eines Schulpferdes gewonnen. Weit über 1.000 Vereine sind im Lostopf der Aktion, die nächste Auslosung findet Ende März statt. Dann werden weitere 159 Förderleistungen ausgeschüttet. Neben Futter, Turnierpferdeeintragungen, Ausrüstungspaketen, Zuschüssen zur Trainer-C-Ausbildung, Pferde-Krankenversicherungen, Reitschul-Seminarteilnahmen und Reitschulberatungen werden auch wieder drei Zuschüsse für den Kauf von Schulpferden verlost. Vereine, die bisher nicht teilgenommen haben, können ihre Bewerbung jederzeit einreichen.

www.100Schulpferdeplus.de